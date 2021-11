Amazon-kursen var fredag ettermiddag ned med nesten 4 prosent. Selskapet bommet stort på både topp- og bunnlinjeestimatet, som følge av at folk nå bruker mer penger på tjenester og reiser og mindre på netthandel. Ledelsen advarte dessuten at problemer i forsyningskjeden skaper økte kostnader.

Det samme forholdet bidro til at Apple la frem skuffende salgstall etter at New York-børsen stengte torsdag. Inntektene var likevel opp med 29 prosent på et år, og inntjeningen var på linje med analytikernes forventninger. Aksjekursen var uansett ned med nær 4 prosent ved firetiden fredag.

I oljesektoren gjorde både ExxonMobil og Chevron det bedre enn ventet. Førstnevnte snudde et underskudd i fjorårets tredje kvartal til et solid overskudd i år, mens inntektene økte med 54 prosent. Chevron tjente 1 cent for et år siden, mot hele 2,96 dollar i årets periode. Samtidig økte topplinjen med 64 prosent. Begge aksjene la på seg rundt 1 prosent.

Starbucks firedoblet bunnlinjen, men svak omsetning i Kina medførte at inntektene ble noe lavere enn ventet. Aksjekursen stupte 7 prosent. Uff da!

I Europa presenterte franske BNP Paribas frem en fersk kvartalsrapport. Inntektene og inntjeningen overrasket positivt, som følge av bankens svært lukrative aksjehandel og områdets økonomiske innhenting. I tillegg skal BNP Paribas kjøpe tilbake egne aksjer for 900 millioner euro. Fredagens kursløft ble på rundt 1 prosent.

Det var langt mer futt i spanske BBVA, som fikk en kursoppgang på nesten 7 prosent. Banken slo bunnlinjeestimatet, men bommet på topplinjen. Også her skal det kjøpes tilbake enorme mengder egne aksjer, i dette tilfellet for hele 3,5 milliarder euro.

For øvrig gikk Volvo Car på børs i Stockholm. Personbilprodusenten har vært en del av Zhejiang Geely helt siden 2010, og det kinesiske konsernet skal fortsatt eie rundt 80 prosent av Volvo Car-aksjene. Aksjene ble priset i den nedre delen av tilretteleggernes kursintervall, men steg med mer enn 10 prosent den første handelsdagen.