Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formuesforvaltning

I dag skal jeg by på et nytt potensielt partytriks, som dog kan kreve tungen rett i munnen på imponeringstidspunktet. Regel nummer én i kapitalforvaltning er risikospredning, og det å fordele eggene på flere kurver kan bidra til å dempe verdisvingningene i porteføljen. Forutsetningen for den hyggelige effekten er at kurvene ikke beveger seg i takt med hverandre, eller med andre ord danser en lite synkron pardans. Den beste løsningen i den forbindelse er å finne investeringer som sammen blir de desidert første deltagerne til å ryke ut av «Skal vi danse». Jo mer i utakt komponentene beveger seg, desto bedre siden et verdifall hos noen vil kunne kompenseres av fremgang hos andre.

Ikke alltid enkelt å finne investeringer som danser i utakt

I prinsippet høres det enkelt ut å finne dårlige dansepartnere i porteføljen. Ved å velge investeringer som ikke beveger seg i samme retning hele tiden og som har en positiv langsiktig avkastningsforventning, burde jo veien til portefølje-nirvana være kort.

Dessverre viser historien at investeringer som gjennom en periode har danset i utakt, i neste kan svinge sammen så pent som bare det. På Hamar kaller vi dette fenomenet korrelasjoner, eller oversatt til øvrig norsk hvordan to eller flere ting beveger seg i forhold til hverandre gjennom ulike perioder. Mens vi har gode tall for historiske korrelasjoner, som i retrospekt kan fortelle oss hvordan vi burde ha bygget porteføljen tilbake i tid, har det derimot vist seg livsfarlig å forvente at gamle korrelasjoner vil fortsette i fremtiden. Ting har nemlig en tendens til å endre seg raskt i finansmarkedene.

Perioder med positiv korrelasjon mellom aksjer og obligasjoner

Det er en slik dreining vi av og til ser i den mest klassiske og enkleste porteføljen av dem alle, nemlig kombinasjonen av aksjer på den ene siden og statsobligasjoner på den andre. Årsaken til at dette omtales som en klassisk portefølje er at mens aksjer skal drive avkastningen i gode tider, så skal statsobligasjonene kompensere når aksjekursene faller. Mekanikken er at når investorene selger aksjer i frykt for kriser eller resesjoner, så strømmer pengene inn i statspapirer i stedet og driver kursene og dermed avkastningen på disse opp. Dermed dempes svingningene i hele porteføljen over tid. Verdien på aksjer og statsobligasjoner har i slike tilfeller en negativ korrelasjon, altså at verdiene danser i utakt ved ulike markedsforhold. Gjennom mange år med grei økonomisk vekst og fallende inflasjon har mange investorer fått både i pose og sekk, altså god avkastning i aksjer og i obligasjoner. Noen ganger kan en positiv korrelasjon utvilsomt være en bra ting, men ikke alltid.

I år har vi sett tilfeller der en positiv korrelasjon mellom aksjer og renter virker i feil retning, som i september da verdien av begge investeringskategoriene falt samtidig. Dette i motsetning til kollapsen i finansmarkedene i mars 2020, da skrekkslagne investorer solgte aksjer og kjøpte statsobligasjoner og dermed utløste en risikodempende negativ korrelasjon.