Himmelferd for Avis

Avis Budget Group sto for USA-børsens mest spektakulære himmelferd tirsdag ettermiddag. Ved firetiden var bilutleiekonsernets aksjekurs opp med svimlende 190 prosent. Den har aldri vært høyere. Hockeykølle-utviklingen skyldtes sterke tall for tredje kvartal, samt en betydelig shortskvis. Mandag var andelen aksjer som var solgt short, i forhold til alle Avis-aksjene i markedet, større enn noen gang på over et år.

Det er imidlertid ingen tvil om at coronakrisen offisielt er over for Avis. Bunnlinjen ble på 674 millioner dollar, mot bare 45 millioner dollar ett år tidligere. Inntjeningen på 10,74 dollar pr. aksje overgikk konsensusestimatet med hele 4,22 dollar. I tillegg ble topplinjen doblet, som følge av skyhøy etterspørsel.

Også Pfizer gjorde det bra, om enn i langt mindre grad. Legemiddelprodusenten tjener rått på salget av blant annet coronavaksiner, og la frem overraskende sterke inntjeningstall for tredje kvartal. I tillegg ble topp- og bunnlinjeprognosen for hele 2021 jekket opp. Aksjen fikk et løft på mer enn 4 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Det var enda mer fart i Under Armour, som blant annet lager de tettsittende T-skjortene Dwayne «The Rock» Johnson hadde på seg i «The Fast & The Furious»-filmene. Aksjonærene ble 16 prosent rikere, som følge av oppjusterte prognoser og overraskende sterke resultater.

Trauste DuPont er hverken særlig «fast» eller særlig «furious», men tirsdag viste kjemigiganten muskler på Wall Street. Kursen økte med 5 prosent, som følge av uventet sterke inntekts- og inntjeningstall i tredje kvartal. Kosmetikkprodusenten Estee Lauder gjorde det samme, og her ble oppgangen på nesten 3 prosent.

For øvrig steg alle de tre store amerikanske børsindeksene – Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq – til enda en ny rekordnotering. Prisingen, målt ved Shillers P/E, er nå bare 10 prosent under toppen fra desember 1999.