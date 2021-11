Vestas i motvind

Ingen store amerikanske selskaper la frem tall før børsen åpnet onsdag. I vår del av verden kom det imidlertid ferske regnskap fra blant andre Vestas Wind Systems. Det danske vindturbinselskapet fikk et kursfall på mer enn 16 prosent, etter å ha bommet på analytikernes inntjeningsestimat. I tillegg nedjusterte ledelsen sin bunnlinjeprognose, som følge av inflasjon og problemer i forsyninskjeden.

BMW dro derimot nytte av sterk etterspørsel og hevet sine priser i tredje kvartal. Grepet bidro til å øke resultatet før skatt med 50 prosent fra samme periode i fjor, langt mer enn analytikerne hadde forventet. Mangel på halvledere begrenset imidlertid produksjonen, og BMW regner med at dette forholdet vil vedvare i minst tre måneder til. Aksjekursen var ved firetiden opp med rundt 1 prosent.

Et annet tysk konsern, Lufthansa, leverte et uventet høyt driftsresultat, mens inntektene skuffet noe. Flyselskapet meldte om sterk etterspørsel etter varetransport, samt at færre reisebegrensninger har økt passasjertrafikken. Ledelsen regner med at de gode forholdene vil fortsette neste år. Aksjekursen steg raskt med over 6 prosent.

Zalando, som tilbyr moteklær på nettet, solgte litt mer enn ventet i tredje kvartal. Gjenåpning av fysiske butikker har imidlertid svekket netthandelen, og selskapet ble nødt til å senke sine utsalgspriser i perioden. I tillegg har det hamstret varer, som følge av et coronarelatert fall i klesproduksjonen i Asia. Zalandos driftsresultat stupte fra 118 millioner euro for et år siden til rundt 10 millioner euro i juli–september. Aksjekursen fikk seg en smell på nesten 8 prosent.

For øvrig fortalte sentralbanksjef Christine Lagarde under en tale i Lisboa at eurosonens styringsrente neppe blir hevet i 2022, som følge av fortsatt lav inflasjon. Den tiårige tyske statsobligasjonsrenten falt noe, til minus 0,2 prosent. Den har konsekvent vært negativ siden midten av mai 2019.