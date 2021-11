Mer enn 500 selskaper la frem ferske regnskap tirsdag. Et av dem var Bayer, som fikk et kursløft på nesten 2 prosent etter å ha meldt om litt høyere lønnsomhet enn ventet i tredje kvartal. I tillegg økte legemiddelprodusentens omsetning fra 9,9 milliarder dollar for et år siden til 11,5 milliarder dollar i den seneste perioden. Også det var noe mer enn konsensusestimatet.

Snusprodusenten Swedish Match fikk derimot et kursfall på mer enn 5 prosent, som følge av at JPMorgan nedgraderte aksjen til «undervekt». Kursmålet ble dessuten jekket ned til 60 svenske kroner, rundt 10 prosent under dagens nivå. Banken tror økt konkurranse i det amerikanske markedet kommer til å senke etterspørselen etter selskapets tobakksfrie nikotinprodukt Zyn og at dette vil ramme bunnlinjen.

Det gikk langt bedre med danske Ambu, som lager utstyr for sykehus. Aksjen la på seg 6 prosent, etter at det ble meldt om en 18 prosent salgsvekst fra samme kvartal i fjor. Ambu presenterte dessuten gode testresultater for en ny versjon av et tidligere endoskopprodukt.

I USA var General Electrics plan om å splitte seg i tre tirsdagens mest interessante nyhet. Det enorme konglomeratet skal bli til et luftfartsselskap, et helsetjenesteselskap og et energiselskap. Slike grep regnes typisk som positive for aksjonærene, blant annet fordi det er lettere å analysere separate og fokuserte virksomheter heller en et stort konsern med en mengde ulike inntektsstrømmer. Tirsdag ettermiddag var GEs aksjekurs allerede opp med nesten 6 prosent.

PayPal fikk på sin side et kursfall på skrekkelige 11 prosent. Betalingsformidlerens inntekter var overraskende lave i tredje kvartal, og dessuten skuffet ledelsens prognoser for både årets siste tre måneder og hele 2021.

For øvrig kom det nøkkeltall fra verdens største økonomi. Grossistprisene var i oktober opp med hele 8,6 prosent på et år, mer enn noen gang på nesten 11 år. Produsentprisindeksen økte med 0,6 prosent på en måned, helt på linje med økonomenes snittestimat. Onsdag får vi vite hvordan det gikk med den amerikanske konsumprisindeksen.