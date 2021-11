Jeg streiker!!!

De advokatene som arbeider på offentlig rettshjelpsats får ikke overtid, selv om de må rykke ut, svare på spørsmål til alle døgnets og ukens tider – hverdag som helligdag, i ferien som i arbeidstiden. Sakene er kanskje i tillegg stykkprisregulert – som innebærer at man får betalt etter en sjablong og ikke medgått tid.

Fare for rettssikkerheten

Om en advokat ender opp med en årsinntekt på 600.000 til 800.000, er det så farlig da – det er jo en god «lønn». Min påstand er at det utgjør en fare for rettssikkerheten - og rettsstaten i ytterste konsekvens. Begrunnelsen for påstanden er for det første at advokater kan tjene betydelig mer om de arbeider på andre rettsområder. Dette gjør noe med rekrutteringen av forsvarsadvokater og bistandsadvokater. Det samme gjør et annet alternativ; å jobbe for påtalemyndigheten som normalt vil være mindre belastende og mer innbringende dersom en hensyntar arbeidstid, vakttillegg, og pensjonsordninger Er det mer attraktivt å arbeide med alt annet, vil forsvarergjerningen bli utført av for få aktører – og kanskje de som ikke får jobb noe annet sted – altså et B-lag med alt for mye å gjøre. Dette vil svekke rettssikkerheten til de som skal forsvares eller bistås betydelig.

Det er videre slik at de advokater som arbeider på offentlig rettshjelpsats driver et firma, et firma som skal holde tritt med samfunnsutviklingen, rettsutviklingen og rekruttere neste generasjon advokater. En advokat som står på døgnet rundt, men ikke sitter igjen med mer enn salt til grøten – vil neppe ha anledning til å videreutvikle butikken sin, bruke tilstrekkelig tid på etterutdanning og holde seg faglig oppdatert. Enda mindre vil en slik advokat ta sjansen på å ansette en advokatfullmektig, som også må sysselsettes, lønnes og læres opp for at det skal gå rundt. Over tid vil dette kunne redusere folks tilgang til effektiv og nær rettshjelp – distriktene vil være særlig utsatt.

Det er et faresignal når andre som får offentlig rettshjelpsats, så som rettsoppnevnte sakkyndige psykologer og psykiatere, nekter å påta seg slike oppdrag på grunn av betalingen. Videre burde det være et kraftig signal når Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen støtter advokatenes krav. Frykten fra alle hold er at de svakestes rettssikkerhet svekkes.

At et krav om 1560 kroner timen ikke er avskrekkende høyt, burde illustreres godt ved at statens advokater krever tilsvarende – eller mer - i saker der de opptrer som motpart. Videre at kravet er under halvparten av hva danske advokater får for tilsvarende oppdrag.

For en bærekraftig rettshjelpsats og forhandlingsrett. NÅ!!!

Advokat Finn Eide

