Tesla-aksjen tryner

Tesla-kursen fortsatte å falle mandag ettermiddag. Ved firetiden var nivået ned med ytterligere 4 prosent, og fra den foreløpige toppen tidligere i denne måneden utgjør nedturen 20 prosent. Det hjelper ikke at toppsjef Elon Musk hinter at han vurderer å dumpe enda flere aksjer, eller at den kjente short-selgeren Michael Burry langer ut mot elbilgründeren. Sistnevnte tvitret at Musk «Ikke trenger kontanter. Han ønsker bare å selge Tesla.» Burry inkluderte også en kursgraf som viste punktet i fjor sommer da Tesla-toppen hevdet at aksjekursen var «for høy». Den var da godt under 200 dollar, mot nesten 1000 dollar i dag. Musk solgte aksjer for nesten 7 milliarder dollar i forrige uke, angivelig for å kunne betale skatt.

Det kom også nyheter fra Deere, som blant annet produserer traktorer og annet tungt utstyr. Selskapet krangler med de ansattes fagforening, og mange av medarbeiderne har ikke jobbet siden 14. oktober. Mandag ble det imidlertid oppnådd enighet med fagforeningslederne om en ny kontrakt, og medlemmene skal stemme på denne senere i november. To tidligere kontraktforslag er blitt nedstemt. Deeres aksjekurs var ved firetiden mandag opp med mindre enn 1 prosent.

I Europa la Airbus i helgen frem en nedjustert prognose for etterspørselen etter kommersielle fly i de kommende 20 årene. Utsiktene for fly som frakter varer ble samtidig oppjustert, og aksjekursen la på seg nesten 2 prosent.

Det gikk langt verre med Philips, som fikk et kursfall på mer enn 11 prosent. Den nederlandske produsenten av medisinsk utstyr meldte søndag at tilsynsmyndighetene nylig har inspisert en av dens amerikanske fabrikker. Det underliggende problemet er at Philips har solgt pustemaskiner som inneholdt potensielt skadelige skumbiter. Disse er nå kalt tilbake fra markedet.