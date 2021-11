Elbilprodusenten Rivian har siden børsnoteringen forrige tirsdag fått en kursutvikling som ikke kan kalles annet enn absurd. Tirsdagens sluttkursen var 172 dollar, 121 prosent over emisjonskursen. Ved firetiden onsdag korrigerte nivået imidlertid ned med 9 prosent. Selskapet, som har nær null inntekter og enorme underskudd, har en børspris på 133 milliarder dollar – nesten dobbelt så mye som BMWs.

En annen amerikansk elbilaksje, Lucid Group, har steget med 30 prosent på en uke og 120 prosent på en måned. Ledelsen erklærte tirsdag at den opplevde «betydelig etterspørsel» etter selskapets Lucid Air-modell. Det sendte børsprisen opp til 90 milliarder dollar, omtrent det samme som General Motors'. Produsenten leverte sine første 20 biler 30. oktober i år.

I forhold til disse to børsrakettene fremstår Tesla-aksjen nesten som gammeldags og kjedelig. Toppsjef Elon Musk var igien i nyhetene onsdag, etter at han reduserte sin beholdning med ytterligere 973 millioner dollar. Salget ble angivelig gjort for å betale skatt knyttet til utøvelse av Tesla-opsjoner. Aksjekursen var ved firetiden opp med 1 prosent.

Utenfor elbilbransjen la Lowe's, en av USAs største butikkjeder for bygge- og oppussingsrelaterte varer, frem overraskende sterke tall for tredje kvartal. Salget pr. sammenlignbar butikk steg med 2,2 prosent, mens analytikerne hadde sett for seg et fall på 1,5 prosent. Dessuten var inntjeningen på 2,73 dollar pr. aksje 37 cent mer enn ventet. Ledelsen oppjusterte sin prognose for hele regnskapsåret, og aksjekursen var ved firetiden rundt 3 prosent høyere.

En annen stor amerikansk butikkjede, Target, meldte om en bunnlinje på 3,03 dollar pr. aksje, 20 cent mer enn konsensusestimatet. Også omsetningen overrasket positivt. Her bykset salget pr. butikk med hele 12,7 prosent. Aksjekursen stupte likevel mer enn 5 prosent.

Samtidig fortsetter coronapandemien å gjøre en del legemiddelprodusenter stadig større og rikere. GlaxoSmithKline og partner Vir Biotechnology har avtalt å selge coronamedikamenter for en milliard dollar til USAs myndigheter. Glaxo-kursen var onsdag ettermiddag tilnærmet uendret, mens Virs økte med 6 prosent.