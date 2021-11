Nye nedstengninger skremmer ikke markedet

Stadig flere europeiske land gjeninnfører ulike former for portforbud og nedstengninger, som følge av en kraftig økning i antallet coronasmittede. Dette er blant annet tilfellet i Irland, der 76 prosent av befolkingen er fullvaksinert. og Holland, der tallet er 73 prosent. I Gibraltar, hvor praktisk talt alle har fått sprøyten, har smittetilfellene skutt opp, og nå kansellerer myndighetene alle offentlige julearrangementer. Hittil har ingen av disse grepene tilsynelatende svekket børsutviklingen.

Britiske Royal Mail har faktisk tjent på pandemien, idet stadig flere velger netthandel fremfor å besøke fysiske butikker. Selskapet leverer ekstra mange pakker for tiden og meldte torsdag at det venter bedre bunnlinjer dette regnskapsåret. Driftsresultatet i halvåret frem til september ble på 311 millioner pund, mot et tap på 20 millioner pund ett år tidligere. Royal Mail skal dessuten utbetale 400 millioner pund til aksjonærene. Aksjekursen var ved firetiden opp med nesten 9 prosent.

Også det tyske konglomeratet Thyssenkrupp la frem overraskende sterke inntjeningstall og oppjusterte sin prognose. Her ble kursløftet på godt over 5 prosent.

I USA var Nvidia en børsvinner, med en kursoppgang på 11 prosent. Både topp- og bunnlinjen i tredje kvartal overrasket positivt, og dessuten meldte ledelsen at også fjerde kvartal blir knallsterkt. I perioden juli-september økte omsetningen i Nvidias datasenter- og spilldivisjoner med henholdsvis 55 og 42 prosent på ett år.

Også et par store amerikanske butikkjeder gjorde det bra. Forventningene til Macy's og Kohl's var på forhånd urealistisk lave, og de to selskapene hadde ingen problemer med å slå dem. Salget og fortjenenesten i tredje kvartal gjorde det så mye bedre enn ventet at Macy's-aksjen steg med langt over 4 prosent, mens oppgangen for Kohl's ved firetiden var på rundt 9 prosent.