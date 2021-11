Ericsson-kjøp imponerer ikke

Ericsson-kursen var ved firetiden mandag ned med 5 prosent, etter at selskapet ble enig om å kjøpe opp cloud communications-bedriften Vonage. Transaksjonen er blant det svenske konsernets hittil største og skal øke dets 5G-portefølje. Prislappen på 6,2 milliarder dollar, rundt 55,5 milliarder kroner, tilsvarer 4,4 ganger Vonages omsetning og nesten 57 ganger kontantstrømmen i de seneste fire kvartalene. Markedet ga klar beskjed: Det er altfor dyrt!

I USA hentet børsene seg noe inn etter fredagens betydelige fall. Det hjalp at president Joe Biden nå ønsker at Jerome Powell fortsetter som sentralbanksjef. På forhånd ble «progressive» Lael Brainard regnet som en sterk kandidat til jobben. Sistnevnte er mer «duete» enn Powell, men investorene foretrekker i dag en Fed-topp som i større grad er klar til å takle USAs stadig stigende konsumprisvekst.

Tesla-kursen steg med godt over 4 prosent, etter at Elon Musk opplyste at den superspreke Model S Plaid-modellen skal lanseres i Kina innen våren 2022. Aksjonærene har i det seneste året tjent hele 128 prosent.

Spillprodusenten Activision Blizzard fikk derimot en nedtur på 2 prosent. Toppsjef Bobby Kotick truet med å trekke seg fra jobben, dersom han ikke klarer å få orden på selskapets kultur. Det er tidligere blitt meldt at Kotick skal ha visst om omfattende seksuell trakassering i selskapet.

For øvrig fortsetter coronapilene å peke i fullstendig feil retning, til tross for at flere land tar stadig mer brutale grep og andelen vaksinerte er nær 70 prosent. I Tyskland, Europas største økonomi, ligger et syvdagers glidende snitt for antallet nye smittetilfeller på 49.206, nesten dobbelt så mye som den forrige toppen fra desember 2020. I tillegg har landets samlede dødelighet, uansett dødsårsak, vært unormalt høy helt siden tidlig i april.