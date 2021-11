Innstramningsfrykt tynger markedet

Etter en oppmuntrende resultatsesong, fokuserer investorene igjen på den økonomiske utviklingen. Onsdag kom nye makrotall fra USA. Det viktigste var antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd, som i forrige uke sank overraskende mye. Fasiten på 199.000 var 61.000 under konsensusestimatet og det laveste siden 1969.

Antallet ordrer for varige goder var derimot verre enn ventet i oktober og har nå svekket seg i to måneder på rad. Uvanlig få bestillinger av kommersielle fly trakk ned, og dette er en volatil faktor. Samlet sett styrket nøkkeltallene markedets tro på ytterligere økonomisk innhenting og pengepolitisk innstramning.

Spørsmålet er hvordan overbelånte husholdninger, selskaper og myndigheter vil håndtere betydelig høyere renter. Forrige gang Fed forsøkte å normalisere styringsrenten endte det med kraftige børsfall. Fra toppen i september 2018 stupte S&P 500-indeksen med 20 prosent på under fire måneder. Nedturen stanset ikke før sentralbanksjef Jerome Powell lovte å stanse innstramningene.

Siden har USA statsgjeld steget fra 105 til 128 prosent av BNP, mens tallet for privat sektor har økt fra 214 til 236 prosent. I dag vil renteoppgang følgelig ha en langt mer dramatisk effekt enn for tre år siden.

For øvrig ble det kjent at Elon Musk dumpet Tesla-aksjer for ytterligere 1,05 milliarder dollar. Han har hittil solgt for 9,9 milliarder dollar og er dermed halvveis i prosessen med å redusere sitt eierskap med en tidel. Dette er allerede priset inn av markedet, så Tesla-kursen var ved firetiden onsdag lite endret.

Kleskjeden Gap fikk derimot et kursfall på 22 prosent. Det amerikanske selskapet la frem sjokkerende lave topp- og bunnlinjetall for tredje kvartal, i tillegg til å jekke ned prognosen for hele året. Problemet er coronastengte fabrikker og flaskehalser i transportsystemet.