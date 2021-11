Hvordan går det i Kina?

Mange frykter at problemer i Kinas overbelånte eiendomssektor vil smitte over på resten av verdens nest største økonomi – og kanskje også Europa og USA. Pessimismen har imidlertid avtatt noe i de seneste ukene, og dette reflekteres i de kinesiske aksjekursene.

Evergrande, verdens høyest belånte entreprenør, er opp med 6 prosent på én uke. Fallet siden nyttår er likevel rundt 80 prosent, og kinesiske aviser spør seg fremdeles om konsernet noen gang vil kunne tilbakebetale sin gjeld. For tiden dumper selskapet så mye som mulig av eiendeler, i et desperat forsøk på å bedre likviditeten og holde hjulene gående. Gründer og styreleder Hui Ka Yan har til og med solgt andre investeringer for å kunne finansiere driften. Provenyet er imidlertid dråper i havet i forhold til Evergrandes samlede gjeld på 300 milliarder dollar, hvorav det meste må betales tilbake i mars eller april neste år. En offentlig redningsaksjon regnes dessuten som usannsynlig, og inntektene har krympet dramatisk.

China Vanke, nummer tre i Kinas eiendomsektor, har fått en kursoppgang på 1 prosent i den seneste uken. Tirsdag ba ledelsen medarbeiderne om å være «sparsommelige» og sammenlignet dagens situasjon med krigstilstander. Vanke er lavere belånt og mer likvid enn Evergrande, men inntjeningen i tredje kvartal var nesten en firedel lavere enn ett år tidligere. Utfordringen er et stadig verre eiendomsmarked. I oktober sank antallet påbegynte byggeprosjekter i Kina med 33 prosent fra samme måned i fjor, og både brukte og nye boliger blir stadig billigere.

Kaisa er i en verre finansiell situasjon, men onsdag fikk selskapet en kursoppgang på 14 prosent, etter å ha restrukturert gjeld. 400 millioner dollar i lån til utenlandske investorer skulle opprinnelig betales tilbake i desember, men dette er nå byttet til 380 millioner dollar i obligasjoner med forfall i 2023. Inntil videre unngår Kaisa med andre ord et dundrende mislighold.