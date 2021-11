Vaksineaksjer til himmels

Mer enn halvparten av verdens befolkning er vaksinert, og investorene har i mange måneder sett frem til snarlig gjenåpning av den globale økonomien, med dertil hørende BNP-vekst. Men nei. Fredag forduftet mye av optimismen, etter at en lumsk ny coronavariant ble oppdaget i både Afrika, Asia og Europa. Ifølge Pfizer vil det ta minst 100 dager å utvikle en oppdatert vaksine.

Resultatet var kraftige børsfall over hele verden. Ved firetiden var alle de store børsindeksene ned med 2-4 prosent, og i råvaremarkedet stupte oljeprisen med 7 prosent. Reiselivsaksjer fikk særlig hard medfart, idet faren for ytterligere reisebegrensninger plutselig ble større enn på lenge.

I Europa dundret British Airways-eieren ICA ned med hele 14 prosent, mens cruiseoperatøren Carinval og flyprodusenten Airbus fikk nedturer på henholdsvis 13 og 11 prosent. Også flyselskapet Easyjet og URW, Europas største eier av kjøpesentre, svekket seg med minst 10 prosent.

På den andre siden av Atlanterhavet var utviklingen tilsvarende. Der sank blant annet American Airlines, Delta Airlines og United Airlines med 9-10 prosent. Hotellkjeden Marriott og det nettbaserte reisebyrået Trip.com fikk nesten like dramatiske fall.

Den gamle coronavinneren Zoom Video føk derimot opp med 8 prosent. I tillegg hadde vaksineselskapene en voldsom vind i ryggen, som følge av at markedet nå ser for seg en endeløs rekke med injeksjoner, en slags kroppslig versjon av Windows, med kontinuerlige «bugs» og oppdateringer...samt titalls milliarder dollar i «gjentagende inntekter». Moderna var ved firetiden opp med mer enn 20 prosent, mens Pfizers oppgang ble på rundt 7 prosent.

Didi Global, en kinesisk Uber-rival, fikk seg derimot en smell. Aksjekursen var ned med 6 prosent, som følge av at Kinas myndigheter har bedt selskapet om å avnoterte seg fra New York-børsen.

Også Tesla var i nyhetene. Elbilselskapet skal ifølge avisen Beijing Daily investere 188 millioner dollar for å utvide produksjonskapasiteten i sin Shanghai-fabrikk. Aksjekursen falt likevel med 2 prosent.

For øvrig kan den nye coronafrykten innebære at USAs sentralbank strammer inn saktere enn tidligere antatt. Terminkontraktmarkedet priser nå inn en 58 prosent sannsynlighet for at vi får maksimalt to rentehevinger neste år. Torsdag var tallet bare 43 prosent.