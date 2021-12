Raske gevinster på «Black Friday»-kjøp

Fredagens kraftige børsfall ble etterfulgt av en oppmuntrende rekyl mandag, og ved firetiden var alle de vestlige børsindeksene i pluss. Optimismen blant investorene skyldtes delvis at flere legemiddelprodusenter allerede skal være i gang med å utvikle vaksiner mot coronavirusets nye omikronvariant. Dette bidro til at Modernas aksjekurs var opp med ytterligere 7 prosent, etter å ha lagt på seg mer enn 20 prosent fredag. Novavax falt litt tilbake, men denne aksjen har likevel steget med 9 prosent på bare en uke.

Reiselivsaksjene fikk virkelig juling fredag, men også her var tallene hovedsakelig grønne ved firetiden mandag. Flyselskaper som EasyJet, Ryanair og IAG fikk en kursoppgang på 2-3 prosent. I tillegg gjorde det nettbaserte reisebyrået Expedia, cruiseoperatøren Carnival og hotellkjeder Marriott det bra.

I energisektoren fikk Shell og Total oppturer på rundt 3 prosent, som følge av at også oljeprisen kom sterkt tilbake. Pilene pekte derimot nedover for enkelte «coronavinnere». Zoom Video svekket seg med 5 prosent, mens Netflix falt mindre enn 1 prosent.

Blant de europeiske aksjene gjorde også BT det bra, og her hadde utviklingen ikke noe å gjøre med hverken omikron eller ytterligere vaksinedoser. Det indiske konglomeratet Reliance skal ifølge en artikkel være interessert i å kjøpe den britiske telekomgiganten, noe som innebærer at aksjonærene trolig kan belage seg på en solid oppkjøpspremie.

For øvrig opplevde ikke de asiatiske børsene noen imponerende rekyl mandag. Tvert imot var Nikkei- og Hang Seng-indeksen ned med henholdsvis 1,6 og 1,0 prosent. Macao-baserte kasinoaksjer gjorde det særlig elendig, etter at en av bransjens toppsjefer ble arrestert for ulovlig gamblingvirksomhet. Alvin Chau i Suncity Group skal ha etablert utenlandske spillplattformer og gjort nettbaserte veddemål. I alt 11 personer ble arrestert.