God start på desember

Ettersom resultatsesongen nå er praktisk talt over, står makroforhold som coronavirusets spredning, økonomisk innhenting og de store sentralbankenes pengepolitikk i fokus i markedet. Onsdag fikk vi blant annet vite at en PMI-måling for eurosonens produksjonssektor steg fra 58,3 i oktober til 58,4 i forrige måned. Et tidligere estimat var på 58,6. Alle tall over 50 signaliserer imidlertid ekspansjon.

Det kom dessuten makrotall fra USA. Antallet sysselsatte i privat sektor steg i november med 534.000, mens økonomene hadde ventet 506.000. Veksten var særlig sterk i reise- og utelivssektoren, som hyret inn 136.000 personer.

Alt dette har allerede skjedd, og det som teller for verdsettelsen av aksjer er hva som kommer til å skje i fremtiden. Her kan rentekurven gi nyttige signaler. Historisk har en utflatning av rentekurven, det vil si mindre forskjell mellom korte og lange renter, betydd verre økonomiske utsikter.

For en måned siden var den ettårige amerikanske renten 0,15 prosent, mens 30-årige statsobligasjoner betalte 1,98 prosent. Siden har forskjellen mellom de to krympet fra 1,83 til 1,59 prosentpoeng. Dette kan virke ubetydelig, men tyder på at markedet er blitt mer skeptisk til den økonomiske utviklingen. Vi er uansett langt unna et resesjonssignal, der de lange rentene er lavere enn de korte.

Enkelte kommentatorer har hevdet at rentemarkedet priser inn pengepolitiske feil, i hovedsak at USAs sentralbank strammer inn for raskt, og at dette fører til en kraftig økonomisk oppbremsing – som i sin tur gir grobunn for en ny runde med stimulans.

I aksjemarkedet er forventningene fortsatt skyhøye. Til tross for de seneste dagenes nedtur, koster S&P 500-indeksen 40,6 ganger de seneste ti årenes inflasjonsjusterte snittinntjening. Til sammenligning er det historiske snittet for «Shillers P/E» bare 16,9, mens rekorden fra desember 1999 ligger på 44,2.