Opp og ned på Wall Street

På et tidspunkt onsdag var Dow Jones-indeksen opp med rundt 500 punkter. Oppdagelsen av omikronsmitte i California bidro imidlertid til å snu dette til et like stort fall. Volatiliteten fortsatte torsdag, og ved firetiden var de amerikanske indeksene rundt 1 prosent høyere.

Blant enkeltaksjene fikk Boeing et kursløft på nær 4 prosent. Bloomberg meldte at Jet Airways, som nylig gikk konkurs og fikk nye eiere, skal øke sin flåte av 737 Max-fly til mer enn 100 i løpet av fem år. I alt kan det være snakk om flykjøp verdt over 12 milliarder dollar. I tillegg tillater Kina nå at denne ulykkesbefengte Boeing-modellen igjen får fly.

Snowflake-aksjen steg på sin side med rundt 11 prosent, etter at skylagringsselskapet la frem overraskende sterke inntjeningstall for tredje kvartal. Dessuten var omsetningen på 334 millioner dollar 28 millioner dollar mer enn ventet.

Apple fikk derimot en kilevink. Kursfallet på 3 prosent skyldtes at produsenten angivelig fortalte leverandører at etterspørselen etter iPhone 13 avtar. Apple spådde opprinnelig at årets svake produksjon ville bli oppveid av økt salg i 2022, men sannsynligheten for at dette skjer har nå falt.

I Europa var Vifor Pharma den store børsvinneren. Det sveitsiske legemiddelkonsernets aksjekurs steg med 20 prosent, da det ble kjent at den australske biotekgiganten BSL skal legge inn et bud på rundt 10 milliarder dollar.

For øvrig fortsetter omikronviruset å prege investorenes humør. Personer i minst 23 land er allerede smittet, og antallet øker raskt. Enkelte kommentatorer ser imidlertid muligheter for at den nye varianten kan utkonkurrere andre, farligere coronaversjoner. I så fall kan vi få en situasjon med høy smitte, men få alvorlige sykdomssymptomer og lav dødelighet. Coronaviruset ender dermed opp med å bli omtrent like helsefarlig som en ordinær influensa