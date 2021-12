Oljegigantene kutter investeringene og pleier aksjonærene

Denne uken kom de to største amerikanske oljeselskapene med sine oppdaterte planer for allokering av kapital de neste årene.

Det er mange som konkurrerer om midlene og de kan grovt deles inn i fire kategorier. Upstream, som inkluderer oljeleting og produksjon, nedstrøm som handler om å få produktene ut til markedet, lavkarbon og fornybar, og til slutt aksjonærene.

Vekstområdene synes for begge to å være lavkarbon og fornybar samt aksjonærene.

Chevron økte guidingen for tilbakekjøp av egne aksjer fra det tidligere intervallet 2-3 milliarder dollar til 3-5 milliarder dollar. Det nye midtpunktet er dermed 60 prosent høyere enn det forrige.

Exxon kunngjorde at de gjenopptar tilbakekjøpsprogrammet etter en pause det seneste året og vil bruke 10 milliarder dollar i løpet av de neste 12-24 månedene på å kjøpe tilbake egne aksjer.

Ikke bare øke tilbakekjøpsprogrammene i nominelle tall, de tar også en stadig større del av kaken, eller de relative tallene ettersom de totale investeringene faller.

Langsiktig kutt

Hvorvidt det dreier seg om økte eller reduserte investeringsplaner bunner til en viss grad ned i hva man bruker som utgangspunkt.

Begge selskapene gjorde midlertidige og kortvarige, men likevel kraftige investeringskutt, etter utbruddet av pandemien.

Sammenlignet med de uvanlige lave 2021-investeringene går begge for økte investeringer til neste år, Exxon øker med 36 prosent mens Chevron øker med 20 prosent. Men de legger seg godt under hva som var de langsiktige forventningene i februar 2020.

For Exxon vil det si investeringer på 20-25 milliarder dollar årlig frem til 2027 mens de før pandemien guidet for et nivå mellom 30-35 milliarder årlig frem til 2025.

Chevron ser ikke like langt inn i fremtiden men kom med et investeringsanslag på 15 milliarder for 2022 mot en tidligere guiding på 15-17 milliarder dollar.

Show me the money



Det totale investeringsnivået er en ting, en annen er hvordan de fordeler seg mellom de forskjellige virksomhetsområdene. Hvor mye går til seismikk og oljeproduksjon og hvor mye går til å forske på lavkarbonløsninger?

«Det er mindre entusiasme rundt upstream offshore-investeringer, spesielt på lang sikt, ettersom investeringene i lavkarbonløsninger ligger an til vekst», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhuset anslår at offshore-investeringene, som er svært viktige for mange norske oljeserviceselskaper, vil legge seg på et nytt nivå som er rundt 15 prosent lavere enn pre-pandemi nivåene for Exxon og 32 prosent lavere for Chevron «justert for oppkjøpet av Noble».

Selv om ingen av selskapene er i nærheten av å legge ned den tradisjonelle oljevirksomheten så øker de avkastningskravet for denne typen investeringer. Det viktigste fremover er å belønne aksjonærene.