Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formuesforvaltning

Utsikter til mager avkastning bidrar til at mange ønsker å redusere andelen renteplasseringer i sine investeringsporteføljer. Kombinasjonen av truende inflasjon og svært lave markedsrenter betyr tapt kjøpekraft med mindre man tar stadig større risiko i jakten på meravkastning. Kan dette være å selge paraplyen i forkant av våtere værmelding?

Som omtalt i forrige ukes kommentar signaliserer sentralbankene og markedsaktørene fortsattet lavt rentenivå. I Norge er signalet fra obligasjonsmarkedet at gjennomsnittlig rentenivå vil være 1,5 prosent neste ti år, i USA 1,4 prosent og i Tyskland minus 0,3 prosent. Et tydelig tegn på at inflasjonsutfordringene ventes å være midlertidige sett i et lengre perspektiv. Ettersom positiv avkastning justert for prisveksten er syretesten på enhver investering, fører dette til at mange rentefond har negativ realavkastning. Som kjent faller obligasjoner i verdi når markedsrentene stiger, og vedvarende inflasjon kan føre til strammere pengepolitikk og forventninger om et høyere fremtidig rentenivå. Dette medfører en fare for at renteplasseringer kan gå tunge tider i møte. I lys av dette er det viktig å påpeke at rentene allerede ville steget mer om det var åpenbart at det var grunnlag for det. Med andre ord reflekterer dagens renter den samlede oppfatningen markedsaktørene har om fremtiden, selv om rentenivået også forstyrres av sentralbankenes inngrep.

Samspillet obligasjoner/renter forklart

Årsaken til at obligasjoner faller i verdi når markedsrentene stiger er ikke intuitivt forståelig for alle. Så bli med meg på en liten historie; du kjøper et rentepapir, eller obligasjon om du vil, som har tre års løpetid og gir en årlig rente på 0,5 prosent. Du betaler kurs 100 for obligasjonen. I et tenkt hypotetisk tilfelle sjokkerer Norges Bank med å sette opp styringsrenten til 5 prosent over natten, og signaliserer at renten kommer til å være på dette nivået i minst tre år. Altså kan man etter litt tid få rundt 5 prosent rente på nye obligasjoner som utstedes i markedet. Dersom du i den forbindelse vil selge din obligasjon som betaler en 0,5 prosent rente, kan du da forvente at kursen fortsatt er 100? Selvsagt ikke. Hvorfor skulle noen ville betale det samme når man kan få 5 prosent fremfor 0,5 prosent på nye renteplasseringer? Dette er årsaken til at prisen på obligasjoner faller når markedsrentene med samme løpetid stiger, og til at kursene stiger når markedsrentene faller. Når vi vet at rentenivået har vært avtakende i flere tiår, forklarer dette også hvorfor obligasjoner periodevis har gitt høy avkastning.

Forskjellige typer obligasjoner påvirkes i ulik grad av endringer i markedsrentene. Jo lenger løpetid obligasjonene har, desto større blir kursendringen når renteforventningene skifter. For selskapsobligasjoner, som de fleste rentefond investerer i, vil kursene og avkastningen i tillegg påvirkes av investorenes oppfatning om selskapenes evne til å betjene gjelden forbedres eller forverres. Dersom utsiktene forberedes vil investorene kreve mindre betalt for risikoen, noe som fører til at obligasjonskursene stiger. Forventes det at selskapet blir dårligere stilt, vil investorene kreve høyere kompensasjon, med negativ effekt på obligasjonsverdien. Obligasjoner kan med andre ord påvirkes både av endringer i markedsrentene og i avkastningskravet eller risikopremiene som investorene krever. De siste årene, og særlig etter pandemien, har renteforventningene vært lave, samtidig som risikopremiene har falt markant.