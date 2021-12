Nye bunnoteringer på rad og rekke

Evergrande-kursen sank mandag med hele 20 prosent og er nå lavere enn noen gang før. Kinas nest største entreprenør meldte fredag at det er usikkert hvorvidt 82,5 milliarder dollar i forfallende gjeld kan tilbakebetales samt at kreditorene også krever å få tilbake 260 millioner dollar i andre lån. Landets myndigheter skal nå sende en arbeidsgruppe til Evergrandes hovedkontor for å få orden på risikostyringen, interne kontroller og driften. Det jobbes fortsatt med å restrukturere rundt 300 milliarder dollar i gjeld.

I kategorien «investeringer vi heldigvis ikke eier» finner vi dessuten Coinbase. Den amerikanske kryptomegleren fikk mandag ettermiddag et kursfall på over 6 prosent. I forbindelse med børsnoteringen i april solgte selskapet aksjer for 250 dollar, og den første handelsdagen endte kursen på 328 dollar.Kort tid etter at New York-børsen åpnet mandag var tallet 249 dollar. Coinbase-aksjen har en tendens til å svinge i takt med de hypervolatile kryptovalutakursene, og hverken bitcoin eller ethereum har imponert i de seneste dagene.

Nedturen fortsatte dessuten for tyrkiske lira, som mandag formiddag kostet rekordlave 6,35 eurocent. President Recep Erdogan hevder fremdeles at en svak valuta er utmerket for eksportsektoren samt at svært negative renter er nøkkelen til økonomisk vekst – på akkurat samme måte som høytstående politikere i Vest-Europa og USA. Finansmarkedet forteller imidlertid en annen historie. Istanbul 100-indeksen har steget 30 prosent siden nyttår, men målt i euro er det snakk om et fall på 24 prosent.

Sentimentale investorer kan få tårer i øynene av mindre. Heldigvis skorter det heller ikke på gledesspredere i aksjemarkedet. To av mandagens fem største børsvinnere i Europa produserer riktig nok svært dødelige våpen. Safran og Dassault Aviation fikk kursløft på henholdsvis 4 og 3 prosent. Utviklingen skyldtes at Frankrike skal selge 80 kampfly av modellen Rafale til De forente arabiske emirater.