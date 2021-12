Knall og fall i Kina

Evergrandes aksjekurs sank til en ny bunn onsdag, idet eiendomsgigantens finansielle situasjon blir stadig mer prekær. Kinas nest største entreprenør hadde avtalt å betale 82,5 millioner dollar i renter mandag, etter en utsettelse på 30 dager. Ifølge BBC har långiverne imidlertid ikke fått betalt, og dette kan utløse et såkalt «kryssmislighold» av internasjonal gjeld på rundt 19 milliarder dollar. Det er dermed snakk om det største misligholdet i Kinas historie. I alt har konsernet rundt 300 milliarder i lån.

Også Kaisa, en mindre kinesisk entreprenør, fortsetter å slite. Onsdag ble handelen i selskapets aksjer nok en gang stanset, uten noen forklaring fra ledelsen. Tirsdag meldte de lokale avisene imidlertid at Kaisa samme dag lå an til å misligholde lån på 400 millioner dollar. Dette kan i sin tur medføre at ytterligere 11,6 milliarder dollar i gjeld blir ansett som misligholdt.

Problemene i Kinas eiendomssektor medførte at sentralbanken tidligere i denne uken besluttet å senke bankenes reservekrav med et halvt prosentpoeng. Grepet bidro umiddelbart til lavere renter og økt optimisme blant investorene, men de underliggende utfordringene består.

I USA fikk Pfizer et kursløft på 1 prosent, etter å ha hevdet at en tredje vaksinedose gir samme beskyttelse mot omikronvarianten som to doser i sin tid gjorde mot tidligere varianter. Har aksjonærene hellet med seg, får vi om noen måneder også en sigma-variant og deretter en ypsilon-variant. Det greske alfabetet har 24 bokstaver, så her er det muligheter for langt flere doser og årevis med gjentagende inntekter.

Kryptoinvestorer hadde mindre grunn til høy sjampanjeføring. Ved firetiden onsdag var syv av de ti mest populære digitale valutaene ned, og bitcoinkursen har falt 14 prosent på en uke. Coinbase, USAs eneste børsnoterte rene kryptomegler, har klart seg forbausende godt gjennom turbulensen. Kursen var opp med 1 prosent, kort tid etter at børsen åpnet onsdag, og det ukentlige fallet er skarve 2 prosent.