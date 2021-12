USAs mest volatile aksjer

Med den forenklede ideen om at høy risiko gir høy avkastning, kaster mange av dagens nybakte investorer seg over de mest volatile aksjene i markedet. Historier om 20-åringer som raskt øker en beskjeden startkapital til flere millioner kroner forsterker spekulasjonsiveren. Her skal vi se nærmere på fem selskaper som gir særlig mye fart og spenning for sparepengene.

Technoglass har en markedsverdi på over 1 milliard dollar og produserer aluminium- og glassprodukter. Aksjekursen stupte 36 prosent torsdag, etter at Hindenburg Research la frem en svært kritisk rapport. Analyseselskapet hevder å ha avdekket en rekke mistenkelige transaksjoner knyttet til Technoglass, inkludert salg av virksomheter til familiemedlemmer, samt tegn på at en betydelig andel av omsetningen er juks. Aksjekursen har likevel gjort tregangeren hittil i år.

Også Torrid Holdings, som selger klær på nettet, prises til over 1 milliard dollar. Målmarkedet er lubne kvinner, og aksjesymbolet er «curv» – som i «curvy». Kursgrafen minner om en fjellkjede i Dolomittene og omfatter et stup på 28 prosent torsdag. Selskapet leverte fin topplinjevekst og overraskende høy inntjening i tredje kvartal, men ledelsens prat om «et utfordrende forretningsmiljø» skremte investorene.

Phreesias aksjonærer har i år vært på en ellevill berg-og-dalbane-ferd, med en rekke doblinger og halveringer av kursen. «It is not for the faint of heart,» som amerikanerne sier. Dette er et programvareselskap med fokus på helsesektoren. Torsdagens kvartalsrepport viste et skuffende underskudd, selv om inntektene var uventet sterke.

Lucid Group har utviklet en lekker elbil av «pick-up»-typen og har en børspris på over 500 milliarder kroner – mer enn tre ganger så mye som Telenor. Inntektene er imidlertid marginale og bunnlinjen blodrød. Aksjen har stupt denne uken, som følge av at det nå skal utstedes konvertibel gjeld for 1,75 milliarder dollar. Kursen var oppe i rundt 60 dollar i mars, før den sank til under 20 dollar i mai – og deretter hentet seg inn til 60 dollar i november.

RingCentral eier ni skybaserte data- og telefonisentre, og elleville kurssvingninger har gjort aksjen populær blant daytradere. Månedlige endringer på 30-40 prosent er regelen, heller enn unntaket. Børsprisen er hele 155 milliarder kroner og selskapet er notert på New York-børsen, men selv driftsresultatet er negativt.