God dag for Toyota og legemiddelprodusenter

Toyota var blant de asiatiske aksjene som fikk et fint kursløft onsdag. Oppgangen på nesten 4 prosent skyldtes en melding om at det skal produseres rekordmange 800.000 biler i januar. I år er volumene i høy grad blitt svekket av manglende tilgang på elektroniske komponenter.

I USA var Vir Biotechnology-kursen ved firetiden opp med nær 14 prosent. Legemiddelprodusenten la frem ytterligere statistikk som viser at dens antistoffterapi fungerer mot omikronvarianten. Medisinen er utviklet sammen med GlaxoSmithKline, som bare fikk en beskjeden kursøkning.

Det er ingen tvil om at helsesektoren er i vinden. Eli Lilly, en av bransjens største aktører, løftet onsdag sine topp- og bunnlinjer for neste år og opplyste at målsetningen for utvikling av nye behandlinger ligger an til å nås. Aksjekursen la på seg 8 prosent.

Domino's Pizza-kursen sank derimot med 1 prosent. Barclays nedgraderte aksjen til «undervekt», delvis fordi den coronarelaterte etterspørselen for levering av mat til hjemmet er på vei ned.

For øvrig ble det kjent at Storbritannias konsumprisvekst steg fra 4,2 prosent i oktober til hele 5,1 prosent i forrige måned. Tallet er over dobbelt så høyt som sentralbankens inflasjonsmål, men det gjenstår å se om Bank of England er villig til å ta betydelige grep for å snu den uheldige trenden.

Det samme gjelder i USA, der november-målingen viste en årlig konsumprisvekst på 6,8 prosent. En utfordring er at landets sentralbank har bygget seg opp en rentepapirbeholdning på utrolige 8.700 milliarder dollar, og overraskende rentehevinger kan betydelig svekke verdien av denne. Eventuelle tap må dekkes av finansdepartementet, det vil i praksis si landets skattebetalere.