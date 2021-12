Oslo Børs holder seg godt inne i positivt terreng torsdag ettermiddag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 1.175,17. opp 1,9 prosent. Så langt er aksjer og egenkapitalbevis omsatt for 3,1 milliarder kroner.

SoftOx-krakk

Oppgangen skjer på bred basis, og blant de 17 mest omsatte aksjene er det bare SoftOx Solutions som faller. Fallet er til gjengjeld dagens største: 24,8 prosent til 57,90 kroner.

Selskapet gjorde onsdag en rettet emisjon på kurs 55 kroner, på en dag der aksjen steg 15 prosent til 77 kroner. De 50 millioner kronene skal brukes til å dekke utgifter knyttet til å introdusere selskapets desinfiseringsprodukter i USA og Europa, samt å ferdigstille fase 1 av selskapets «Infection Remover» – som toppsjef Geir Almås omtalte tidligere denne uken.

Rally i kreftaksje

I andre enden finner vi Targovax, som spretter opp over 33 prosent til 2,59 kroner etter at en rekke innsidere har økt eksponeringen. Toppsjef Erik Digman Wiklund har lastet opp med 100.000 aksjer til kurs 2,01 kroner, mens produksjonssjef Ola Melin og utviklingssjef Lone Ottesen også har kjøpt.

Blant de mest omsatte merker vi oss Kahoot, som stiger over 8,5 prosent. Aksjen dukket onsdag opp blant nyttårsrakettene i DNB Markets. Det samme gjorde Nel og Scatec. Duoen trekker opp henholdsvis 5,5 og 5 prosent.

Marginale fall i Telenor, REC Silicon og Paretos mangedoblingskandidat Desert Control er den eneste rødfargen vi ser blant dagens mest omsatte.

Ice spretter opp

Nærmest SoftOx på taperlisten finner vi Scana, som faller over 14 prosent til 1,60 kroner etter sin emisjon på kurs 1,40 kroner. Petronor er ned over 12 prosent i kjølvannet av onsdagens Det Økokrim-razzia. Torsdag morgen sendte selskapet ut en ny børsmelding der det ble opplyst om at toppsjefen Knut Søvold er pågrepet i forbindelse med etterforskningen.

På vinnerlisten ligger Ice Group høyt med en oppgang på 25 prosent på meldingen om at selskapet likevel ikke vil gå videre med rekapitaliseringen kunngjort 18. november.

Vi tar også med at Harmonychain spretter opp over 12 prosent etter annonseringen av at Scrypt-pool-prosjektet nå har nådd lukket Beta.

Equinor gir gass

Oljeprisene trekker oppover torsdag ettermiddag.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,7 prosent til 74,37 dollar pr. fat, mens WTI-oljen legger på seg 0,8 prosent til 71,42 dollar pr. fat.

Equinor stiger 2,8 prosent til 236,95 kroner, og kursen får ytterligere støtte fra gassprisene, som stiger videre og nå tilsvarer oljepriser på over 250 dollar pr. fat . I tillegg har selskapet torsdag lansert et prosjekt for produksjon av hydrogen fra naturgass i Belgia med Engie.

Aker BP er opp 2,4 prosent, mens DNO legger på seg 2,7 prosent.