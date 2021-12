Inflasjon?!? Hvilken inflasjon?

De asiatiske og europeiske børsindeksene steg kraftig torsdag, etter den amerikanske sentralbankens relativt «duete» uttalelser dagen før. Prusingen i terminkontraktmarkedet signaliserer at det mest sannsynlige utfallet nå er tre rentehevinger innen utgangen av januar 2023, og dette er både Feds plan og det som var forventet i forkant av rentemøtet. Sjansen for at styringsrenten heves færre ganger har imidlertid økt fra 30 prosent for en uke siden til 33 prosent i dag. Det skyldes at sentralbanksjef Jerome Powell gjorde det svært klart at han raskt vil endre kurs, dersom de økonomiske forholdene skulle tilsi det.

Heller ikke obligasjonsmarkedet priser inn noen snarlig normalisering av rentenivået. USAs rentekurve viser at den ettårige renten om to år ventes å være 1,6 prosent. Det er bare 1,3 prosentpoeng over dagens nivå, langt under det historiske snittet og langt under inflasjonsmålet.

Samtidig fortsetter inflasjonen å stige i et urovekkende tempo. Hva om den når 10 prosent om et par måneder? Og så kanskje 12 prosent? Eller 15 prosent? Er det fortsatt ansvarlig pengepolitikk å operere med en styringsrente på null – eller for den saks skyld 1 prosent?

Forrige gang USAs konsumprisvekst steg til 7 prosent var sent på 1970-tallet, og da ble ikke den stigende trenden snudd før daværende Fed-sjef Paul Volcker jekket opp styringsrenten til 20 prosent. Til sammenligning blir en nølende og langdryg økning til 0,75 prosent som en dråpe i havet, med mindre inflasjonen ved et lykketreff skulle falle tilbake til rundt 2 prosent.

Heller ikke Den europeiske sentralbanken viser noen imponerende vilje til å senke dagens høye konsumprisvekst. I likhet med Fed skal de månedlige obligasjonskjøpene reduseres, men styringsrenten holdes uendret på null.

Bank of England tar derimot grep allerede nå. Den britiske sentralbanken økte torsdag sin styringsrente for første gang siden pandemien startet. Nivået ble bare løftet fra 0,1 til 0,25 prosent, men det er i det minste en begynnelse...