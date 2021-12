Frykten er tilbake

Pilene pekte nedover i de internasjonale aksjemarkedene fredag, delvis grunnet tiltagende coronasmitte i store deler av verden. I mange land med en svært høy andel fullvaksinerte – som Norge, Sør-Korea, Island og Danmark – er antallet daglige smittede høyere enn i noen tidligere coronabølge. I andre – som Portugal, Spania, Holland og Tyskland – dør det langt flere innbyggere, uansett dødsårsak, enn normalen på denne tiden av året.

Samtidig blir USAs rentekurve stadig flatere, noe som typisk signaliserer verre økonomiske utsikter. Forskjellen mellom to- og tiårige statsobligasjonsrenter var fredag ettermiddag 0,76 prosentpoeng, mot 0,79 og 1,08 prosentpoeng henholdsvis en uke og en måned tidligere. I Tyskland utgjør rentedifferansen imidlertid bare 0,34 prosentpoeng, og i Japan er den beskjedne 0,16 prosentpoeng.

Blant enkeltaksjene fikk italienske DiaSorin et kursfall på 11 prosent. Investorene var lite imponert over bioteknologiselskapets oppdaterte forretningsplan for perioden 2022-2025.

Det franske energikonsernet Rubis fikk derimot en opptur på 4 prosent, etter å ha meldt om et nytt oppkjøp. Solkraftselskapet Photosol skal tas over, i et forsøk på å gjøre Rubis «grønnere».

I USA har teknologiaksjer fått særlig mye juling i denne uken, idet markedet begynner å ta høyde for Feds varslede rentehevinger. Microsoft og Apple er ned med 6-7 prosent på bare fem handelsdager.

Langt verre gikk det med elbilprodusenten Rivian, der aksjekursen ved firetiden fredag var ned med 14 prosent. Ledelsen meldte at årets produksjonsmål neppe blir nådd. Onde tunger vil hevde at dette ikke kommer som noen stor overraskelse, ettersom selskapet også har bommet på en rekke tidligere milepæler.

FedEx var et lyspunkt. Konsernet er blant verdens største innenfor transport av pakker og har følgelig tjent rått på tiltagende netthandel. Aksjekursen la fredag på seg 6 prosent, som følge av overraskende sterke topp- og bunnlinjetall i det seneste kvartalet. Dessuten skal det kjøpes tilbake egne aksjer for opptil 5 milliarder dollar.