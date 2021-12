Panikk i Istanbul

I Tyrkia sank lirakursen mandag ettermiddag til rekordlave 4,9 eurocent, etter å ha vært 7,9 eurocent for bare en måned siden. I tillegg ble aksjehandelen i Istanbul stanset ikke bare en, men to ganger, idet panikkselging svekket BIS 100-indeksen med mer enn 7 prosent. Tyrkiske aksjer fungerte delvis som en inflasjonssikring helt frem til fredag morgen, da den lokale børsen steg til en ny rekord, vel og merke målt i lira. Siden har den imidlertid stupt utrolige 20 prosent. Målt i dollar er BIS 100 nå på samme nivå som i 2004.

Den tiltagende nedturen skyldes blant annet kommentarer fra president Recep Erdogan, som erklærte at han ønsker lavere renter. At lokale tradere i de seneste ukene har lånt penger for å gjøre «røverkjøp» i aksjemarkedet skal ha ført til omfattende tvangssalg og forsterket fallet.

Også Kina sliter, om enn i mindre grad en Tyrkia. Evergrandes aksjekurs dalte mandag til en ny bunn og er nå ned med 90 prosent siden nyttår. Eiendomsgigantens problemer har dessuten smittet over på boligmarkedet generelt og på langt mer solide aktører. Nå klarer heller ikke Shimao Group, som inntil nylig ble regnet som «investment grade» og har 100 milliarder dollar i gjeld, i stand til å betjene sine lån, S&P har nedgradert selskapets obligasjoner til «junk», og aksjekursen stupte nesten 9 prosent mandag. En tredje entreprenør, Kaisa Group, fikk et kursfall på over 14 prosent.

Kinas sentralbank reagerte mandag ved å redusere sin styringsrente, for første gang på nesten to år. Kuttet var imidlertid på bare 0,05 prosentpoeng, og nivået er nå 3,8 prosent – milelangt over tilsvarende i USA, Japan og eurosonen. Referanserenten for boliglån ble holdt uendret på 4,65 prosent.