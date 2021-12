Sterkt fra Nike og Micron

De fleste internasjonale børsindeksene var opp ved firetiden tirsdag. En årsak var tegn på at omikronvarianten ikke er så skummel som enkelte har antatt. I Storbritannia er syvdagerssnittet for antallet coronarelaterte dødsfall nå 112, mindre enn en tidel av årets topp fra januar. Det til tross for at antallet positive coronatester var nesten 83.000, mer enn 20.000 over den forrige rekorden.

Dette bidro til at «coronavinnere» som Moderna, Pfizer og Clorox fikk kursfall på 3-5 prosent, mens selskaper i luftfarts- og reiselivssektoren generelt gjorde det bra. For eksempel økte markedsverdien av cruiseoperatøren Carnival og flyselskapet EasyJet med henholdsvis 9 og 5 prosent.

Blant de amerikanske børsvinnerne var også Nike, som fikk et kursløft på 6 prosent. Kles- og skoprodusenten meldte om en inntjening på 83 cent pr. aksje i sitt andre regnskapskvartal, mens analytikerne hadde ventet 60 cent. Topplinjen ble rammet av produksjons- og logistikkbegrensninger, men overgikk likevel konsensusestimatet med en knapp margin.

Også Micron Technology overrasket positivt, og dessuten meldte halvlederprodusenten at vedvarende sterk etterspørsel lover godt for den fremtidige inntekts- og inntjeningsutviklingen. Aksjekursen var tirsdag ettermiddag opp med 8 prosent.

Også Nikola var i nyhetsbildet. Elbilkonsernet skal betale 125 millioner dollar i bøter til USAs finanstilsyn, som følge av anklager om svindel av aksjonærene. At selskapet nå har lagt bak seg denne saken bidro til at aksjens kurs steg med 1 prosent.

For øvrig advarte Saxo Bank at ny gjeld i privat sektor i verdens 18 største økonomier nå øker saktere enn BNP. Ifølge banken er dette den faktoren som i størst grad påvirker verdensøkonomiens utvikling, og nå signaliserer den en kraftig oppbremsing om 6-9 måneder.