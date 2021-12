Novavax, Nikola og inflasjonen i fokus

Coronaviruset preger ikke bare nyhetsbildet i Norge, men også det globale aksjemarkedet. Torsdag hevdet vaksineprodusenten Novavax at to injeksjoner gir god beskyttelse mot omikronvarianten. De er imidlertid mindre effektive enn mot tidligere varianter, så løsningen er angivelig å sprøyte inn en tredje dose av produktet. Novavax-kursen var ved firetiden ned med mer enn 4 prosent.

I tillegg var Elon Musk igjen i nyhetsbildet. Etter nylig å ha lovt at han var ferdig med sine Tesla-salg, tvitret han onsdag at selgingen «nesten er over». Toppsjefen har allerede dumpet aksjer for 15 milliarder dollar på en måned, ifølge Reuters. Torsdag ettermiddag var elbilprodusentens aksjekurs tilnærmet uendret.

En annen aktør i bransjen, Nikola, fikk derimot et kursløft på nesten 13 prosent. Selskapet har nettopp levert sitt første elektriske kjøretøy, og flere er på vei. Nikolas markedsverdi er fortsatt en tredel lavere enn ved inngangen til året.

Netthandleren Jd.com gjorde det derimot elendig. Aksjekursen stupte 7 prosent, da det ble kjent at kinesiske Tencent skal dele ut mesteparten av sine Jd.com-aksjer i form av et ekstraordinært utbytte.

På makrofronten kom det nye tall fra USA, der 205.000 personer søkte om arbeidsledighetstrygd i forrige uke. Tallet var helt på linje med økonomenes forventninger og likt nivået i den foregående uken. En annen undersøkelse viste at husholdningenes inntekt og forbruk var som ventet i november. De to steg med henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent fra oktober.

En inflasjonsmåling steg samtidig til 5,7 prosent, og her må vi reise helt tilbake til sommeren 1982 for å finne høyere tall. I det samme året toppet Stevie Wonder-sangen Ebony and Ivory hitlistene, USAs styringsrente var 16,5 prosent, og Ronald Reagan var landets president. Filmen Tilbake til fremtiden ble imidlertid ikke lansert før i desember 1985.