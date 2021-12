Ny nedtur for coronaaksjer

Cruiseaksjene fikk hard medfart på børsen mandag, delvis som følge av coronasmitte på skip drevet av Carnival og Royal Caribbean. De to var ved halv fire-tiden ned med henholdsvis 4 og 3 prosent, mens Norwegian Cruise Line-kursen sank 4 prosent.

Det gikk dessuten dårlig med aksjonærene i amerikanske flyselskaper. For American Airlines, Delta Airlines og United Airlines utgjorde nedturen 2-4 prosent. En årsak er omfattende kanselleringer, som følge av mangel på personnel.

Moderna-kursen falt rundt 3 prosent. Ifølge Financial Times har en del av selskapets aksjonærer fremmet forslag om at det gjør sin vaksineteknologi tilgjengelig gratis for fattige land. I tillegg bes ledelsen om å forklare de høye vaksineprisene, gitt hvor mye offentlig støtte Moderna har mottatt.

Avis Budget falt noe tilbake, etter å ha steget kraftig torsdag. Snittprisen for å leie bil har ifølge Kayak.com steget med 31 prosent på et år og er nå 81 dollar per dag.

I vår del av verden fikk det svenske konglomeratet Storskogen Group et kursløft på mer enn 4 prosent, etter å ha kjøpt opp det sveitsiske automatiseringsselskapet LNS. Prisen, inkludert nedbetaling av gjeld, er 185 millioner sveitsiske franc.

For øvrig er det tegn på økt pessimisme rundt coronasituasjonen. En ny spørreundersøkelse viser nå at en tredel av britene tror pandemien og dens relaterte restriksjoner aldri vil ende. Bare 4 prosent svarte at krisen «i praksis er over i Storbritannia», mens 29 prosent mener dette vil skje i løpet av de neste to årene, og 20 prosent venter en normalisering om mer enn to år. Stemningen er ganske annerledes enn for ett år siden, da de fleste trodde massevaksinering raskt ville få bukt med coronasmitten.