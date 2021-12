Victoria's Secret blant børsvinnerne

Victoria's Secret var i nyhetene onsdag. Den amerikanske undertøysprodusenten ønsker å kjøpe tilbake egne aksjer for en kvart milliard dollar. Aksjekursen var ved firetiden opp med mer enn 10 prosent, ettersom grepet regnes som et tegn på at ledelsen synes aksjen er attraktivt priset.

Tesla-kursen svekket seg derimot med 1 prosent, selv om toppsjef Elon Musk opplyste at han nå har innløst alle sine aksjeopsjoner for 2023. Dette innebærer i sin tur at han ikke trenger å selge flere aksjer for å dekke neste års skatteregninger.

Så sent som tirsdag lempet Musk ut 934.090 aksjer, med en samlet verdi på rundt 1 milliard dollar. I alt har han solgt for mer enn 15 milliarder dollar på en måned. På grunn av opsjonsinnløsning har hans samlede beholdning likevel steget fra 170,5 til 177 millioner aksjer.

Alibaba-kursen var på sin side ned med 3 prosent. Den kinesiske nettgiganten vurderer angivelig å selge sin 30 prosent eierandel av det sosiale media-selskapet Weibo. Kjøperen skal være statseide Shanghai Media Group.

Også vaksineprodusentene fikk en heller blodfattig kursutvikling. Moderna, BioNTech og Novavax var onsdag ettermiddag ned med 2–6 prosent, og fra toppnoteringene tidligere i år utgjør nedturen 50–56 prosent.