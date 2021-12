Sverige-fond steg 39 prosent

2021 er i praksis over, og nå vet vi hvilke av de landsfokuserte aksjefondene som gjorde det best og verst i det norske markedet. Helt på toppen er Odin Sverige, som ga en avkastning på hyggelige 39 prosent. Den svenske økonomien vil snart ha lagt bak seg seks kvartaler på rad med positiv BNP-vekst, og inflasjonstakten på 3,3 prosent er langt lavere enn her i landet.

På andreplass finner vi Nordea India, som bare ligger 2 prosentpoeng bak Sverige-fondet, og deretter kommer Pluss USA Aksje, med 33 prosent.

Hadde du i stedet investert i Handelsbanken Brasilien, ville du ha tapt 29 prosent. Uff da! Brasilanske real svekket seg med 5 prosent mot norske kroner, samtidig som Bovespa-indeksen stupte nær 13 prosent. Kinas Hang Seng-indeks fikk enda mer juling, rundt 15 prosent. Problemene i landets eiendomssektor hadde mye av skylden. I det norske fondsmarkedet endte det med at Nordea China og Handelsbanken Kina krympet investorenes kapital med henholdsvis 19 og 9 prosent.

Hva med utenlandske enkeltaksjer? For ett år siden ventet de fleste at vi snart skulle legge coronapandemien bak oss. At dette ikke skjedde bidro til at Walt Disney og Boeing ble blant Dow Jones-indeksens største tapere, med kursfall på henholdsvis 15 og 5 prosent i 2021. Førstnevntes cruiseskip, filmproduksjon og fornøyelsesparker ble hardt rammet, men analytikerne venter en inntjeningsvekst på 80 prosent i 2022.

Høy coronasmitte bidro samtidig til at Moderna gjorde det bra. Selv etter en halvering fra toppnoteringen i august, er investorene opp med 122 prosent i år. Oljeprisens rekyl medførte imidlertid at Devon Energy steg enda mer, hele 174 prosent. Også Nvidia og Ford har mer enn doblet investorenes innsats.