Trøbbel for teknologiaksjer

Stadig verre inflasjon, et uvanlig stramt arbeidsmarked og sentralbankenes prat om å redusere den pengepolitiske stimulansen har i de seneste månedene bidratt til langt høyere lange renter. Tiårige amerikanske statsobligasjoner betaler nå 1,65 prosent, et kvart prosentpoeng mer enn for bare tre uker siden og mer enn dobbelt så mye som i oktober 2020.

Utviklingen har skapt motvind for vekstaksjer, der mesteparten av den forespeilte inntjeningen ligger langt frem i tid. I USA fortsatte fallet onsdag. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen var ved firetiden ned med 0,6 prosent, og fra toppen den 22. oktober utgjør svekkelsen 4 prosent.

Salesforce, som også inngår i Dow Jones-indeksen, fikk et kursfall på nesten 6 prosent. UBS nedgraderte aksjen til «nøytral», grunnet fallende vekst i markedet for programvare til næringslivet. Også Adobe fikk anbefalingen senket fra «kjøp» til «hold», og her sank kursen med rundt 4 prosent.

Nærmere Norge var Capgemini blant de største taperne. Det Paris-baserte IT-konsulentselskapet var ved firetiden over 2 prosent mindre verdt på børsen, som følge av generelt mindre optimisme rundt teknologisektoren.

For øvrig kom det nye PMI-tall fra USA. En samleindeks for både tjenesteytende sektor og industrien falt fra 57,2 i november til 57,0 i forrige måned. Den signaliserer fortsatt sterk vekst i verdens største økonomi. Industriproduksjonen henger imidlertid fortsatt noe etter, grunnet mangel på råmaterialer og arbeidskraft.

Spørreundersøkelsen som ligger bak PMI-målingene avdekket også en mer urovekkende trend. Prisveksten for innsatsfaktorer i privat sektor steg i desember til det høyeste nivået siden statistikken begynte. Dette er en ledende indikator for konsumprisveksten og burde følgelig påvirke sentralbankenes pengepolitikk. Enda høyere renter ligger dermed i kortene.