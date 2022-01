Freaky fredag på børsen

GameStop beviste enda en gang at spekulasjonsiveren i aksjemarkedet langt ifra har forsvunnet. Videospillselgerens aksjekurs økte med 18 prosent, som følge av planer om å sette opp en ny avdeling med fokus på kryptovaluta og NFTer. GameStop var en av de mest populære «meme-aksjene» for rundt et år siden, da handel fra små investorer forårsaket enorme kurssvingninger. På mindre enn tre uker steg kursen fra 18 til 483 dollar, før den stupte til rundt 40 dollar. Fredag ettermiddag var nivået 155 dollar.

Også STMicroelectronics gjorde det bra. Kursløftet på 5 prosent skyldtes overraskende sterke salgstall for fjerde kvartal. Halvlederprodusentens topplinje ble på 3,56 milliarder dollar, 150 millioner dollar mer enn ventet. Ledelsen viste til sterk etterspørsel og en vedvarende global mangel på halvledere.

T-Mobile-kursen svekket seg derimot med 4 prosent. Telekomgiganten fikk 844.000 nye abonnenter i fjerde kvartal, mens analytikerne hadde ventet 868.000.

Også New York Times var i nyhetene. Konsernet skal kjøpe en nettside for sportsnyheter, The Athletic, for 550 millioner dollar. Markedet var lite imponert, og aksjekursen stupte 8 prosent. Slik går det når overivrige ledere overbetaler for oppkjøp!

Også i markedet for kryptovaluta er det mye dramatikk for tiden. I de seneste ukene har pilene pekt rett nedover, og fredag ettermiddag tapte bitcoin og ethereum ytterligere 3 og 6 prosent. Fra toppene i november utgjør fallene henholdsvis 37 og 32 prosent.

For øvrig ble de månedlige «nonfarm payrolls»-tallene publisert i USA. Antallet sysselsatte utenfor landbruket steg i desember med 199.000, mindre enn halvparten av konsensusestimatet på 422.000. Det til tross for at målingen ikke inkluderte perioden etter 12. desember, da coronasmitten virkelig skjøt fart.