Enda en tung dag for teknologiaksjer

Markedet fortsetter å tilpasse seg en fremtid med høyere renter, idet Federal Reserve og andre sentralbanker gradvis faser ut sin pengepolitiske stimulans. Hittil er teknologiaksjer blitt særlig hardt rammet, og trenden fortsatte mandag. Ved firetiden var USAs teknologitunge Nasdaq-indeks ned med ytterligere 2 prosent, noe som bringer fallet fra toppen i november til 7 prosent.

I Europa fikk den franske IT-konsulenten Atos et kursfall på 7 prosent, etter å ha varslet at inntjeningsmålet for 2021 ikke vil nås. En rival, Capgemini, svekket seg med 3 prosent. De to er henholdsvis tredje og fjerde størst i Europa, etter Accenture og Alten.

Tesla er i praksis en «teknologiaksje», selv om det her er snakk om bilteknologi heller enn informasjonsteknologi. Elbilpioneren vil måtte investere enorme summer for å oppnå veksten som prises inn i aksjekursen – og jo mer rentene stiger, jo dyrere blir den nødvendige kapitalen. Mandag ettermiddag lå Tesla-kursen 4 prosent under fredagens sluttnotering, og siden rekorden i fjor har en femdel av børsverdien forduftet.

Zynga, som utvikler nettbaserte videospill, var derimot blant børsvinnerne. Et bud fra rivalen Take-Two Interactive gjorde aksjonærene 46 prosent rikere. De skal få betalt i alt 12,7 milliarder dollar i kontanter og aksjer. Kjøperens aksjekurs stupte imidlertid 14 prosent.

For øvrig fortsetter luften å sige ut av kryptoboblen. Bitcoin- og ethereumkursene var ned med henholdsvis 4 og 6 prosent. Bitcoin koster nå en hårsbredd over 40.000 dollar, mens ethereum er faretruende nær 3.000 dollar.

Enkelte spekulerer at den dramatiske nedturen fra fjorårets toppnoteringer vil forårsake endringer i realøkonomien. Mer spesifikt kan vi få en motsatt velstandseffekt, der tidligere kryptomillionærer brått blir nødt til å stramme inn livremmen. Dersom fallene fortsetter kan en del av dem til og med bli tvunget til å ta vanlige jobber som Uber-sjåfør, kelner eller lagerarbeider. Det vil i så fall bidra til å reversere trenden med stadig lavere deltagelse i arbeidsmarkedet.