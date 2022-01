Amerikanske S&P 500 var ved firetiden tirsdag ned med ytterligere 0,2 prosent, noe som innebar at vi lå an til å få seks handelsdager på rad med fall. De mest spekulative aksjene har fått særlig mye juling, som følge av høyere lange renter og planer om pengepolitisk innstramning.

Tirsdag var Rivian blant de største børstaperne. Aksjekursen stupte 4 prosent, etter at produsenten av elektriske picup-biler meldte at Rod Copes trakk seg som operasjonsdirektør. Investorer som satset på aksjen for en måned siden har allerede tapt 34 prosent.

Også IBM slet. En salgsanbefaling fra UBS bidro til at aksjekursen sank med 4 prosent. Den sveitsiske banken viste til at driftsresultatet kunne skuffe, samt at aksjen fortsatt er «dyr».

Imidlertid pekte ikke alle pilene nedover. Kleskjeden Abercrombie & Fitch fikk et kursløft på 5 prosent, til tross for at ledelsen senket sitt salgsestimat for fjerde kvartal. Selskapet forklarte at etterspørselen var skyhøy, men at mangel på varer begrenset topplinjeveksten.

Dessuten var de europeiske børsindeksene hovedsakelig i pluss. Paradoksalt var IT-aksjen Sinch blant vinnerne, med en kursoppgang på mer enn 9 prosent. Goldman Sachs begynte å dekke det svenske skylagringsselskapet og anbefaler kjøp av aksjen.

TechnipFMC-kursen falt derimot med 4 prosent. I en børsmelding opplyste ledelsen at 9 millioner Technip Energies-aksjer skal selges i private transaksjoner.

For øvrig nedjusterte Goldman Sachs sitt vekstanslag for verdens nest største økonomi, Kina. Banken konstaterte at omfattende coronarelaterte nedstengninger reduserer verdiskapningen. I enkelte byer er det forbudt å ferdes utendørs og bare «essensielle» butikker får holde åpent. Goldman spår nå en kinesisk BNP-vekst på 4,3 prosent i år, mot tidligere 4,8 prosent.