Inflasjon, metavers og de-globalisering

Inflasjonen i USA var det store temaet blant investorene onsdag, og KPI-veksten på 7 prosent var som ventet. Målingen var den høyeste siden juni 1982, da den amerikanske sentralbanken opererte med en styringsrente på 16,5 prosent. Inflasjonen har nå vært overraskende høy i syv av de seneste ni månedene, og selv sentralbanksjef Jerome Powell innrømmer at den kraftige prisveksten ikke er så «midlertidig» som han først hevdet.

I Europa gikk Philips på en kraftig smell. Aksjekursen stupte nesten 15 prosent, etter at produsenten av helseteknologi spådde et inntjeningsfall på 40 prosent i fjerde kvartal. Årsaken var mangel på komponenter, dyrere innsatsfaktorer og større avsetninger i forbindelse med defekte respiratorer.

DoorDash, USAs største leverandør av mat til hjem og kontorer, fikk derimot et kursløft på over 2 prosent. Selskapets toppsjef er blitt styremedlem i Facebook-eieren Meta Platforms. Sistnevnte jobber for å skape en fremtid der folk tilbringer mye av sin tid på jorden i et virtuelt univers, et «metavers», og disse hjemmeværende kundene må selvsagt mates. DoorDash-tjenestene passer følgelig som hånd i hanske med Metas visjon.

Coronafrykt bidrar allerede til at vi raskt nærmer oss dette scenarioet. Et annet matleveranseselskap, Just Eat Takeaway, opplyste at antallet bestillinger stiger og at salgsprognosen for 2022 trolig vil realiseres. Her økte aksjekursen med mer enn 4 prosent.

En annen trend er de-globalisering, og særlig ser man at USA og Kina fjerner seg fra hverandre. Dette bidro til at den kinesiske Uber-rivalen Didi Global onsdag fikk en kursoppgang på opptil 7 prosent. Selskapet er i ferd med å avnoterte sine aksjer fra New York-børsen og melder nå at en børsnotering i Hongkong planlegges for andre kvartal.