Norway Royal Salmon stiger nesten 8 prosent til 159 kroner.

Bevegelsene blant de mest omsatte er ellers generelt beskjedne, og Nordic Semiconductor og DNB stiger rundt prosenten.

På den negative siden utmerker Golden Ocean og TGS seg med fall på 2-3 prosent til henholdsvis 83,60 og 101,85 kroner. Sistnevnte kom tidligere denne uken med en oppdatering for fjerde kvartal, og nevnte Kepler Cheuvreux har nå gjenopptatt dekning av aksjen med en redusér-anbefaling og kursmål 70 kroner.

Spetalen-duo i tet

Vinnerlisten toppes soleklart av Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi, med en oppgang på over 45 prosent til 95,01 kroner etter å ha inngått en samarbeidsavtale for å utvikle et europeisk tjenestetilbud innen karbonfangst og -transport.

E.ON har også kjøpt aksjer i Horisont for 375 millioner kroner.

Spetalens Saga Pure stiger rundt 9 prosent til 3,48 kroner på nyheten. Selskapet eier 11,6 prosent av aksjene i Horisont Energi.

Harmonychain ypper seg også, og stiger over 13 prosent på en intensjonsavtale med et asiatisk milliardselskap. Konsernsjefen karakteriserer avtalen som «banebrytende.»

Eidesvik Offshore fortsetter oppturen med mye 8 prosent etter onsdagens kjempesalg av «Viking Neptun.» Rederiet varsler kraftig økning i aksjonærverdiene.

Blant vinnerne merker vi oss også Kyoto Group, som er over 18 prosent i pluss.

Gruveaksje ser rødt

Nordic Mining kunne tidligere denne uken fortelle at lokale investorer har sørget for første del av finansieringen av Engebø-prosjektet, men mister torsdag noe av den påfølgende oppgangen ved å falle over 4 prosent til 3,83 kroner.

Norsk Titanium topper taperlisten med et fall på 6 prosent.

BW Ideol og 5th Planet Games er ned i overkant av 5 prosent.