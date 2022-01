Skrekkelige salgstall sender børsene hodestups

På forhånd hadde økonomene ventet at detaljhandelen i USA ville svekke seg med beskjedne 0,1 prosent fra november til desember. I stedet stupte den sesongjusterte omsetningen med 1,9 prosent, og dessuten ble statistikken for november nedjustert. Ekskludert biler og drivstoff var nedturen enda større, hele 2,5 prosent. Den elendige utviklingen skyldtes både en mangel på nye «stimulanssjekker» samt forrige måneds omfattende coronasmitte. Paradoksalt sank netthandelen særlig mye.

At enkelte styremedlemmer av USAs sentralbank dagen før snakket om en renteheving allerede i mars bidro til å dempe investorenes risikovilje. Følgelig var de fleste børsene betydelig ned ved firetiden fredag.

JPMorgan Chase gjorde det spesielt dårlig. Aksjekursen var fredag ettermiddag ned med mer enn 5 prosent, selv om USAs største bank la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. En forklaring er at en stor del av inntjeningen skyldtes reversering av 1,8 milliarder dollar i tidligere tapsavsetninger. Dessuten steg driftsutgiftene med 11 prosent, til tross for at inntektene var tilnærmet uendrede fra samme periode året før.

For rivalen Citigroup ble kursfallet på nesten 3 prosent. Her bidro skyhøy kostnadsinflasjon til at inntjeningen stupte 26 prosent fra fjerde kvartal 2020. Inntektene på 17 milliarder dollar var imidlertid 250 millioner dollar mer enn ventet.

Også Wells Fargo la frem et rykende ferskt regnskap. I motsetning til JPMorgan og Citigroup fokuserer denne banken mer på tradisjonell utlånsvirksomhet i hjemmemarkedet USA. Igjen overrasket topplinjen positivt, og dessuten fortalte toppsjef Charles Scharf at etterspørselen etter lån tok seg opp i fjorårets andre halvår. Mens de to andre finansgigantene opplevde lavere lønnsomhet, økte Wells Fargo nettoresultatet med 86 prosent fra sammer periode året før. Inntjeningen per aksje ble rundt 10 prosent bedre enn ventet, og aksjekursen var fredag ettermiddag opp med nær 2 prosent.