Kinesisk rentekutt løfter aksjemarkedet

Den kinesiske sentralbanken senket mandag renten på sine ettårige lån fra 2,95 til 2,85 prosent, i et forsøk på å få fart på landets økonomi. Grepet var fullstendig uventet og bidro til børsoppgang både i Europa og Asia. USA-børsene var stengt, som følge av Martin Luther King Day, men i terminkontraktmarkedet pekte pilene oppover også der.

Det beskjedne rentekuttet skyldtes en oppbremsing i verdens nest største økonomi. Mandag ble det kjent at Kinas BNP økte med 4,0 prosent i fjerde kvartal. Veksten var ned fra 4,9 prosent i tredje kvartalet, men likevel 0,4 prosentpoeng mer enn ventet.

Kinas årlige inflasjon var imidlertid bare 1,5 prosent i desember, noe som gir landets sentralbank rom til ytterligere rentekutt. Til sammenligning har prisene i USA steget med 7,0 prosent i det seneste året, mens inflasjonen i Norge og eurosonen utgjør henholdsvis 5,3 og 5,0 prosent.

Flere stimulansgrep ventes fra den kinesiske sentralbanken, og det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke den globale råvareetterspørselen og dermed også konsumprisveksten i resten av verden. En risiko er at inflasjonspresset tiltar, til tross for en strammere pengepolitikk i både Europa og USA.

Blant enkeltaksjene fikk Credit Suisse et kursfall på 2 prosent mandag. Antonio Horta-Osorio trakk seg brått som bankens styreleder, etter at en intern gransking avdekket flere brudd på coronareglene. Han ga blant annet ha blaffen i britiske og sveitsiske karanteneregler. Selv bidro Horta-Osorio i august til at Credit Suisse forbød uvanskinerte medarbeidere i USA fra å komme på kontoret. De ble beordret å holde seg hjemme og jobbe derfra.

Unilever fikk et langt større kursfall. Aksjen stupte 6 prosent, etter at den europeiske dagligvareprodusenten meldte at den fortsatt ønsker å kjøpe GSKs forbruksvarevirksomhet. Sistnevnte har allerede avslått et bud på 50 milliarder pund, og aksjonærene frykter at Unilever ender opp med å betale altfor mye.