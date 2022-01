Høyeste rente på to år skaper frykt

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner var tirsdag helt oppe i 1,86 prosent og dermed høyere enn noen gang siden januar 2020. Den er dessuten mer enn tredoblet fra bunnen i august samme år. At Kina tilsynelatende begynner en ny stimulanssyklus bidro til renteoppgangen, ettersom slike grep høyst sannsynlig vil forverre den allerede høye globale prisveksten.

Ytterligere svekkelse i Kinas eiendomssektor medfører at mandagens rentekutt i verdens nest største økonomi neppe blir årets eneste. Evergrande, landets nest største entreprenør, har lenge slitt med skyhøy gjeld og betalingsproblemer. Nå har også den aller største, Country Garden, store utfordringer. Selskapet forsøkte nylig å utstede konvertible obligasjoner, men måtte gi opp som følge av manglende interesse blant investorene. Mandag falt Country Gardens aksjekurs følgelig til det laveste nivået siden mars 2017. Tirsdag fikk den en rekyl på 5 prosent, men trenden er klart negativ. Evergrandes markedspris har allerede stupt mer enn 90 prosent på et år.

I USA la Goldman Sachs frem sine tall for fjerde kvartal. Inntjeningen på 10,81 dollar per aksje var 95 cent verre enn ventet, som følge av overraskende høye kostnader og en oppbremsing i aksjehandelen. Bankens aksjekurs var ved firetiden ned med 8 prosent.

Activision Blizzard var derimot tirsdagens store børsvinner, med en opptur på 29 prosent. Microsoft avtalte å kjøpe selskapet, som utvikler videospill som Call of Duty, for 68,7 milliarder dollar i kontanter. Tanken er å tilby Activision-produkter for alle Microsofts maskiner. Sistnevnte fikk imidlertid et kursfall på mer enn 1 prosent, så investorene sliter tilsynelatende med å se logikken bak oppkjøpet.