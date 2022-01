Sterke kvartalsrapporter skaper optimisme

En dag etter at Goldman Sachs la frem svært skuffende tall for fjerde kvartal, meldte rivalen Bank of America om overraskende høy lønnsomhet i samme periode. Inntjeningen på 82 cent per aksje var 6 cent høyere enn analytikernes konsensusestimat, delvis som følge av en reversering a coronarelaterte tapsavsetninger. Topplinjen var noe lavere enn ventet, men ved firetiden onsdag var aksjekursen likevel opp med 2 prosent.

Også en tredje stor, amerikansk bank presenterte sitt ferskeste regnskap. Morgan Stanley tjente 2,01 dollar pr. aksje, mens analytikerne hadde sett for seg et nivå rundt 1,91 dollar. Her var inntektene omtrent som ventet, og meglervirksomheten dro inn skyhøye rådgivningshonorarer. Aksjekursen steg med 2 prosent.

Utenfor finanssektoren slo Procter & Gambles topp- og bunnlinje forventningene med en knapp margin. Dagligvaregiganten overførte høyere produksjonskostnader til kundene i form av høyere priser. Aksjen var onsdag ettermiddag opp med hele 4 prosent.

For øvrig gjorde den hollandske halvlederprodusenten ASML det bra, med et kursløft på over 2 prosent. Selskapet tjente mer enn ventet i fjerde kvartal og hevdet at utsiktene for årets omsetningsvekst var fremragende.

På makrofronten kom det nye inflasjonstall fra Storbritannia. Landets konsumpriser har i det seneste året steget med 5,4 prosent, mer enn noen gang på 30 år. I desember var økningen særlig sterk for matvarer, møbler, klær og leie av bolig.

Tiltagende inflasjon bidro til at de lange rentene i en periode fortsatte å stige. USAs tiårige statsobligasjoner betalte på et tidspunkt over 1,9 prosent, for første gang siden januar i fjor. Dessuten beveget den tiårige tyske renten seg såvidt over null, etter å ha vært negativ i 32 måneder.