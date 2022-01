Forferdelig fredag

Alle de store børsindeksene var betydelig ned ved firetiden fredag, som følge av forventninger om strammere pengepolitikk kombinert med vedvarende høy inflasjon og økonomisk oppbremsing.

I vår del av verden, nesten 6000 kilometer fra Wall Street, stupte Siemens Gamesa-kursen 15 prosent. Den spanske vindturbinprodusenten meldte om et underskudd på rekordhøye 309 millioner euro i sitt første regnskapskvartal, hovedsakelig grunnet dyrere innsatsfaktorer og problemer på forsyningssiden. Ledelsen mener utfordringene langt ifra er over og reduserte sin prognose for hele regnskapsåret, for tredje gang på mindre enn ni måneder. Nå ventes topplinjen å krympe med rundt 5,5 prosent, mot tidligere antatt 2,5 prosent. Også den forespeilte ebit-marginen ble kuttet.

Schlumberger, som befinner seg i den forhatte «skitne» delen av energisektoren, klarte seg langt bedre. Oljeservicegiganten økte inntektene med 13 prosent fra fjerde kvartal 2020 og tjente 41 cent per aksje. Begge tallene overrasket positivt, men aksjekursen falt likevel med nesten 3 prosent.

En tredje aksje, Netflix, fikk et kursfall som trolig sendte høyt girede aksjonærer rett til legevakten med smerter i brystet. Den tidligere «coronavinnerens» børspris krympet med en firedel, etter at ledelsen advarte at veksten i antallet abonnenter ligger an til å skuffe i inneværende kvartal. Et problem er stadig mer konkurranse i strømmesegmentet. Imidlertid overgikk både topp- og bunnlinjen analytikernes estimater i fjerde kvartal.

Også kryptomarkedet bød på lite hyggelig «spenning». Ved firetiden fredag var bitcoin og ethereum ned med henholdsvis 10 og 13 prosent, og dette bidro til skrekkelige nedturer for kryptorelaterte aksjer som Microstrategy og Coinbase. Utviklingen skyldtes redusert risikovilje i markedet og at Russlands sentralbank foreslår å forby både bruk og produksjon av digitale valutaer i landet.