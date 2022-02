De europeiske og amerikanske børsindeksene korrigerte oppover onsdag, etter å ha falt nær uavbrutt siden begynnelsen av året. En årsak var knallsterke tall fra Microsoft. IT-giganten slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimater i fjerde kvartal, og dessuten overrasket ledelsens salgsprognose for inneværende kvartal positivt. Ved firetiden onsdag var Microsoft-kursen opp med 5 prosent, og også andre teknologiaksjer fikk etterlengtede rekyler. For Netflix og Amazon utgjorde oppturen henholdsvis 4 og 2 prosent.

Boeing fikk derimot et kursfall på nesten 2 prosent, etter å ha meldt om 3,5 milliarder dollar i tapsavsetninger knyttet til dets 787 Dreamliner-modell. Flyprodusenten la bak seg et kvartal med positiv kontantstrøm, for første gang siden 2019.

Onsdag ettermiddag var markedet hovedsakelig fokusert på signaler fra den amerikanske sentralbanken, som noen timer senere skulle avslutte sitt seneste rentemøte. Landets tiårige statsobligasjonsrente lå på 1,78 prosent, nær det høyeste nivået siden tidlig i 2020. Den er fortsatt milelangt under inflasjonstakten på 7 prosent i desember.

I terminkontraktmarkedet ble sannsynligheten for en renteheving i januar regnet som bare 6 prosent, mens sjansen for at dette skjer i mars er estimert til 92 prosent. Over tid påvirkes disse tallene ikke bare av hva som sies i Feds møtereferater, men også av konsumprisveksten og volatiliteten i aksjemarkedet. Enn så lenge tar traderne høyde for en «Fed put», det vil si at sentralbanken vil forsøke å bremse store børsfall ved å lansere stimulansgrep eller i det minste slutte å stramme inn. Smerteterskelen anses for å være en nedtur på rundt 20 prosent for S&P 500. Hittil i år har børsfallet imidlertid ikke oversteget 12 prosent.