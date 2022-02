Sterke makrotall trumfer Fed-frykt

USAs sentralbank unnlot onsdag å heve sin styringsrente, helt i tråd med markedets forventninger. Fed-sjef Jerome Powell fremsto imidlertid som mer «haukete» enn det mange hadde ventet, og denne ukens rentemøte førte til at terminkontraktmarkedet nå priser inn større renteøkningen enn det som tidligere var tilfellet. Sannsynligheten for at styringsrenten jekkes opp med minst 1,25 prosentpoeng innen nyttår regnes i dag som 58 prosent – mot bare 31 prosent tirsdag.

Torsdag ettermiddag var de amerikanske og europeiske børsindeksene likevel betydelig opp. En årsak var knallsterke tall for USAs BNP-vekst i fjerde kvartal. Verdens største økonomi vokste med solide 6,9 prosent, mens økonomene hadde sett for seg et nivå rundt 5,5 prosent.

Det kom dessuten nye tall fra Canon, som venter en resultatvekst på 14,1 prosent i dette regnskapsåret. Både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal overrasket positivt, men ledelsens prognoser skuffet, og aksjekursen falt med 1 prosent.

Kjemikalieprodusenten Dow steg omtrent like mye. Inntjeningen på 2,15 dollar pr. aksje var 11 cent bedre enn konsensusestimatet, og også omsetningen overgikk analytikernes forventninger. Selskapet har nå gjort det bedre enn ventet i samtlige av de seneste fire kvartalene.

I finanssektoren presenterte MasterCard sitt ferskeste regnskap. Igjen hadde ekspertene underestimert lønnsomheten i fjerde kvartal. Aksjekursen sto likevel på stedet hvil.

Man skulle tro også McDonald's ville slå forventningene, men nei. Hurtigmatgiganten tjente 2,23 dollar pr. aksje, 11 cent mindre enn konsensusestimatet. Aksjonærene ga tilsynelatende blaffen, og hamburgeraksjen var ved firetiden nær uendret.

Northrop Grumman, som produserer våpen og annet krigsutstyr, fikk derimot et kursfall på 3 prosent. Resultatet var en hårsbredd bedre enn ventet, mens omsetningen skuffet. Muligheten for krig mellom Ukraina og Russland har bidratt til at aksjen likevel er opp med rundt 1 prosent side nyttår, mens S&P 500-indeksen har tapt 7 prosent.