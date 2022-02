Skvisede marginer og forsyningsproblemer

En tendens i fredagens samling av nye kvartalsrapporter var at selskapenes omsetning steg mer enn ventet, delvis som følge av at prisøkninger. En annen er at marginene krympet, ettersom de høyere prisene ikke fullstendig oppveide effekten av dyrere innsatsfaktorer.

Dette var tilfellet for Caterpillar, der inntjeningen på 2,69 dollar pr. aksje oversteg konsensusestimatet med 43 cent. Også topplinjeveksten på 23 prosent tok analytikerne på sengen. Krympende marginer medførte at maskin- og utstyrsprodusentens aksjekurs likevel var ned med nesten 5 prosent ved firetiden fredag.

Chevron tjente overraskende lite penger i fjerde kvartal, til tross for skyhøye olje- og gasspriser. Inntektene overrasket imidlertid positivt, så igjen var det marginene som skuffet. Aksjekursen falt med 4 prosent.

VF Corp., som blant annet eier klesmerkene North Face og Vans, fikk en enda større nedtur på New York-børsen. Både inntektene og inntjeningen oversteg analytikernes forventninger, men salgsprognosen for hele året ble nedjustert. Årsaken er problemer i forsyningskjeden og mangel på arbeidskraft.

Også Apple sliter med å få tak i nok komponenter til sine populære elektronikkprodukter. Både topp- og bunnlinjen var likevel rekordhøy og bedre enn ventet. Aksjekursen bykset 4 prosent.

Et annet selskap med utfordringer på forsyningssiden, Western Digital, stupte 6 prosent. Elektronikkprodusenten la frem en sjokkerende svak 2022-prognose, til tross for høy etterspørsel. Inntjeningen i fjerde kvartal var imidlertid uventet god, og også salget overrasket positivt.

I kategorien «dette kom som lyn fra klar himmel» finner vi også Robinhood. Aksjekursen svekket seg med 5 prosent, etter at nettmegleren varslet at dette kvartalets inntekter trolig blir lavere enn for et år siden. I fjerde kvartal var underskuddet 49 cent, mot ventet 45 cent.

I finanssektoren ville Visa ha vært en bedre investering. Kortselskapet overrasket positivt på både topp- og bunnlinjesiden, delvis grunnet økt reiserelatert kortbruk og tiltagende netthandel. I tillegg oversteg inntektene for første gang 7 milliarder dollar. Aksjen fikk et løft på nesten 7 prosent.