Når man snakker om «meme-aksjer», tenker man vanligvis på ellevill spekulasjon og urealistiske forventninger. AMC Entertainment, en av kategoriens best kjente navn, overrasket imidlertid positivt tirsdag. Kinokjeden meldte at inntjeningen i fjerde kvartal var høyere enn noen gang på to år. Ved firetiden var aksjekursen opp med nesten 8 prosent.

United Parcel Service (UPS) fikk en enda større opptur, utrolige 13 prosent. Pakkepostgiganten slo analytikernes forventninger i fjerde kvartal, la frem uventet positive prognoser og øker utbyttet med 49 prosent. Rivalen FedEx fikk et kursløft på 4 prosent.

Exxon Mobil tjente 2,05 i fjorårets siste tre måneder, mens meglerhusene hadde ventet 1,93 dollar. I tillegg skal energikonsernet kjøpe tilbake egne aksjer for 10 milliarder dollar. Aksjekursen økte med nær 3 prosent, til tross for at Exxons topplinje var noe lavere enn ventet.

I finanssektoren var UBS en børsvinner, med en kursoppgang på 7 prosent. Den sveitsiske bankens overskudd var i fjor større enn noen gang siden 2006. Igjen ble det lovt ytterligere tilbakekjøp av egne aksjer og større utbytter.

For øvrig senket Goldman Sachs for femte gang på tre måneder sitt vekstestimat for USA. Verdens største økonomi ventes nå å øke med 3,2 prosent i 2022, mot tidligere antatt 3,4 prosent. Den årlige veksttakten skal samtidig falle til 2,2 prosent i fjerde kvartal, fra 5,5 prosent i perioden vi nettopp la bak oss. De største utfordringene, ifølge Goldman, er redusert finanspolitisk stimulans, vedvarende coronasmitte og problemer i forsyningskjeden. Banken spår dessuten at Fed hever renten fem ganger i år.