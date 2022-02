Sterke jobbtall svekker markedet

Fredag ble det kjent at antallet sysselsatte utenfor USAs landbruk økte med 467.000 i januar. På forhånd var bare 125.000 ventet. I tillegg ble statistikken for desember oppjustert fra 199.000 til 510.000, mens november-tallet ble jekket opp fra 249.000 til 647.000.

Dette innebærer at trykket i USAs arbeidsmarked er langt større enn de fleste hadde trodd, noe som i sin tur hever sannsynligheten for at Fed vil stramme inn raskere og mer enn hittil antatt. Terminkontraktmarkedet priser nå inn en 68 prosent sjanse for at USAs styringsrente er minst 2 prosent ved utgangen av juli 2023. Samtidig har renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steget til 1,92 prosent, mer enn noen gang siden januar 2020.

Høyere renter er sjelden bra for prisingen i aksjemarkedet, og ved firetiden fredag var de fleste amerikanske og europeiske børsindeksene ned. Bilprodusenter som Daimler, Renault, BMW og Volkswagen ble særlig hardt rammet, med kursfall på 4-5 prosent.

At rivalen Ford publiserte et elendig regnskap for fjerde kvartal bidro til svakhet i bilsektoren. Den amerikanske giganten tjente 26 cent per aksje, mens analytikerne hadde sett for seg et nivå rundt 45 cent. Også salget var verre enn ventet, hovedsakelig som følge av komponentmangel og andre utfordringer i forsyningskjeden. Aksjen var fredag ettermiddag ned med 11 prosent.

Nettselskapene Amazon og Snap overrasket derimot positivt, og her steg aksjekursene med henholdsvis 13 og 50 prosent på New York-børsen. Førstnevntes inntjening på 5,80 dollar per aksje var milelangt over konsensusestimatet på 3,57 dollar, til tross for at topplinjen skuffet noe. Særlig imponerte reklame- og skyvirksomhetene.

Snap la for første gang i sin historie frem et kvartalsvis overskudd. Bunnlinjen på 22 cents per aksje var mer enn dobbelt så sterk som ventet. Et tredje amerikansk nettselskap, Pinterest, var fredag ettermiddag opp med 7 prosent, etter å ha presentert overraskende gode inntekter og inntjening.