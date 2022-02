Stadig større geopolitisk risiko

Investorene blir stadig mer fokusert på situasjonen i Ukraina, delvis fordi Biden-regimet i Washington nær daglig kommer med ubekreftede påstander om at et russisk angrep er rett rundt hjørnet. Situasjonen minner mye om den vi hadde i forkant av USAs invasjon av oljenasjonen Irak i mars 2003. I forkant hadde daværende president George W. Bush samlet en «koalisasjon av de villige», basert på en antagelse om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Andelen amerikanere som mente Bush gjorde en god job steg raskt fra 57 til 71 prosent etter at krigen begynte, og dessuten tjente landets våpensektor rått. For eksempel tredoblet Raytheons aksjekurs seg i løpet av den ni år lange okkupasjonen.

Raytheon gjør det nok en gang bra, med en kursoppgang på 8 prosent siden nyttår, mens to andre selskaper i samme sektor – britiske BAE Systems og franske Dassault Aviation – er blitt henholdsvis 4 og 10 prosent mer verdt. For en fjerde, bombeprodusenten General Dynamics, utgjør oppgangen mer enn 2 prosent. Til sammenligning har S&P 500-indeksen tapt 6 prosent i perioden.

Også resultatsesongen preger mange selskapers kursutvikling. Mandag la Energizer frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal, og aksjekursen var ved firetiden rundt 2 prosent høyere. Batteriprodusentens inntjening på 1,03 dollar per aksje var 8 cent bedre enn ventet. Ledelsen advarte imidlertid at forretningsforholdene for tiden er svært volatile.

Ford-kursen var derimot tilnærmet uendret. Bilprodusenten meldte at produksjonen skal stanses eller reduseres ved åtte nordamerikanske fabrikker, som følge av mangel på halvledere.

For øvrig kom det skuffende makrostatistikk fra Tyskland. Landets industriproduksjon krympet med 0,3 prosent fra november til desember, mens økonomene hadde sett for seg en økning på 0,4 prosent.