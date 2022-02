Harley-Davidson durer frem

Peloton har en ganske interessant børshistorie. Den amerikanske produsenten av treningsutstyr var blant de største tidlige «coronavinnerne», med en kursoppgang på 700 prosent fra mars til desember 2020. Coronastengte treningssentre førte på den tiden til at mange begynte å trene hjemme og trengte utstyr til dette. I dag er nesten hele oppturen imidlertid reversert, og tirsdag meldte selskapet at toppsjefen trekker seg, at en femdel av de ansatte får sparken, samt at driftskostnadene og investeringsbudsjettet skal reduseres med henholdsvis 800 og 150 millioner dollar. Mulighetene for en snuoperasjon bidro til at aksjekursen ved firetiden tirsdag var mer enn 12 prosent høyere.

Også Novavax har tjent enormt på pandemien, men her pekte pilene nedover tirsdag. Kursfallet på 13 prosent skyldtes en Reuters-melding om at legemiddelprodusenten bare har levert en liten brøkdel av de to milliarder coronavaksinene det hadde planlagte å sende ut.

Dessuten var Pfizer å finne på tirsdagens taperliste. Her ble nedturen på over 5 prosent. Farmagiganten bommet på analytikernes inntektsestimat for fjerde kvartal og presenterte en overraskende svak prognose for 2022. Inntjeningen var imidlertid overraskende høy.

Heller ikke videospillprodusenten Take-Two Interactive ga grunn til gledesutbrudd og høy champagneføring. Aksjen svekket seg med 2 prosent, etter at ledelsen meldte om uventet dårlige utsikter for 2022. I tillegg skuffet salget i fjerde kvartal.

Det var mer futt i Harley-Davidson. Aksjonærene ble umiddelbart 10 prosent rikere, etter at motorsykkelkonsernet slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat med god margin. Meglerhusene hadde ventet et tap på 38 cent pr. aksje, mens fasiten var et overskudd på 14 cent. Etterspørselen etter selskapets dyrere modeller økte særlig mye på tampen av fjoråret.

For øvrig fortsatte renteoppgangen i USA. Tiårige statsobligasjoner ga 1,96 prosent rente, mer enn noen gang siden november 2019. Forrige gang den tiårige renten brøt opp gjennom 2 prosent var imidlertid i november 2016. Det forhindret ikke at S&P 500-indeksen steg med 22 prosent i det følgende året.