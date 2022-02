Kraftig børsrekyl onsdag

Det amerikanske næringslivets inntjening fortsetter å overraske positivt. Nå har 60 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen lagt frem tall for fjerde kvartal, og av disse har 77 prosent slått meglerhusenes bunnlinjeestimat.

Onsdag offentliggjorde hele 154 USA-noterte selskaper ferske regnskap, og i vår del av verden gjorde blant annet Rockwool, Siemens Energy og Abn Amro det samme.

Rockwools kursløft på over 20 prosent var særlig imponerende. Den København-baserte mineralullprodusenten meldte at bedret produktivitet og sterk etterspørsel førte til rekordhøy omsetning i perioden. I tillegg var marginene gode, til tross for betydelig dyrere innsatsfaktorer. For 2022 spår ledelsen en salgsvekst på 15-20 prosent, mens ebit-marginen ligger an til å bli rundt 13 prosent – det samme som i både 2021 og 2020.

Siemens Energy hadde allerede i januar varslet at regnskapet for fjerde kvartal ville skuffe, hovedsakelig som følge av elendige tall fra vindturbinprodusenten Siemens Gamesa. Detaljene ble kjent onsdag. Topplinjen krympet med 11,4 prosent fra samme periode året før, og underskuddet ble på nesten en kvart milliard euro. Et år tidligere hadde selskapet tjent 99 millioner euro. Ledelsen tilføyde at det ville ta tid å få orden på Gamesa-virksomheten. Lave forventninger blant investorene medførte at aksjekursen likevel steg med 5 prosent.

Den nederlandske finansgiganten Abn Amro tjente langt mer enn ventet i fjerde kvartal, men aksjekursen stupte 7 prosent. Hva skjedde?!? Analytikerne klaget over at det annonserte tilbakekjøpet av aksjer for en halv milliard euro var for altfor beskjedent. De hadde sett for seg et beløp på 900-1000 millioner euro.

På makrofronten ble det kjent at antallet søknader om boliglån i USA sank med 8,1 prosent i forrige uke. Fallet var det største på nesten et år og skyldtes hovedsakelig at rentene nå er høyere enn noen gang siden januar 2020. 30-årige amerikanske boliglån koster nå 3,83 prosent i snitt.